Рейтинг польської партії влади за місяц впав на 8%

Варшава. 14 квітня. УНІАН. Рейтинг правлячої у Польщі з кінця 2007 року партії «Громадянська платформа» (РО) у квітні знизився до 39% з 47% у березні.

Як передає кореспондент УНІАН, про це свідчить оприлюднені сьогодні результати опитування Інституту TNS OBOP.

За даними дослідження, що проводилося 7-11 квітня, рейтинг найпопулярнішої опозиційної партії „Право і справедливість” (PiS) зріс на 3% до 27%.

Другу опозиційну партію, що представлена в нинішньому Сеймі Польщі, SLD підтримують 18% поляків, що також на 3% більше, ніж у березні.

Рейтинг партнера РО по урядовій коаліції „Польської селянської партії” залишився на рівні 6%.

Решта політичних партій не подолали б 5% виборчого бар’єру.

Згідно з даними опитування, 64% поляків взяли б участь у голосуванні, якби парламентські вибори відбулися наступної неділі, 31% респондентів не прийшли б на дільниці.

В рамках дослідження TNS OBOP було опитано 997 осіб старше 18 років.

Як повідомляв УНІАН, за даними оприлюдненого 11 квітня дослідження інституту Homo Homini, рейтинг РО та Pis у квітні практично зрівнявся та склав 32,6% та 30,1% відповідно.

Довідка УНІАН Як повідомляв УНІАН, дані соціологічних опитувань в січні та лютому цього року засвідчили значне падіння рейтингу правлячої у Польщі з 2007 року партії „Громадянська платформа”, що, на думку експертів, стало наслідком оприлюднення у січні доповіді російських фахівців про причини Смоленської катастрофи, в якій усю провину за трагедію покладено на поляків.

Крім того, на зниження рейтингу правлячої партії вплинув недавній транспортний хаос на залізниці та рішення уряду про зменшення частики відрахувань із зарплат, що направляються у недержавні пенсійні фонди.

У січні, за даними GfK Polonia, рейтинг РО знизився до 45%, у грудні він становив 54%.

Наступні парламентські вибори у Польщі відбудуться восени цього року.