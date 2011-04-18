Україна та ЄС знайшли порозуміння з ряду питань угоди про асоціацію

Київ. 18 квітня. УНІАН. Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ наголошує, що сьогодні вдалось знайти порозуміння щодо всіх ключових політичних питань угоди про асоціацію з Європейським Союзом.

Як передає кореспондент УНІАН, про це глава держави сказав на спільній прес-конференції з Президентом Європейської комісії Жозе Мануелем БАРРОЗУ.

«Ми знайшли порозуміння щодо шляхів вирішення ключових політичних питань, а також домовились щодо компромісів в контексті створення поглибленої та всеохоплюючої зони вільної торгівлі», - сказав В.ЯНУКОВИЧ.

Він вкотре підкреслив, що сторони рішуче налаштовані завершити переговорний процес щодо укладання угоди до кінця поточного року.

У свою чергу Ж.БАРРОЗУ також наголосив на намірі завершити переговори в цьому році. «Але це означає, що перед нами стоїть багато завдань, дуже багато роботи», - сказав Ж.БАРРОЗУ.

За його словами, особливо відповідальними є питання, які стосуються створення зони вільної торгівлі. «Якщо говорити конкретно, то основними питаннями, які залишаються в наших переговорах, це необхідність забезпечити енергетичну норму (ЄС наполягає на внесенні розділу по енергетичній співпраці в угоду – УНІАН), а також необхідність усунення експертних мит», - сказав Ж.БАРРОЗУ.

Ж.БАРРОЗУ переконаний, що підписання угоди про асоціацію, розширення торгівлі та збільшення об’єму інвестицій, є взаємовигідним, як громадянам України, так і Євросоюзу. «Це не просто ще одна угода, а це інструмент трансформації, який забезпечить наближення України до Європейського Союзу», - сказав Ж.БАРРОЗУ.