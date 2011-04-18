Україна та ЄС знайшли порозуміння з ряду питань угоди про асоціацію
Янукович не уточнив, про які питання йдеться
Київ. 18 квітня. УНІАН. Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ наголошує, що сьогодні вдалось знайти порозуміння щодо всіх ключових політичних питань угоди про асоціацію з Європейським Союзом.
Як передає кореспондент УНІАН, про це глава держави сказав на спільній прес-конференції з Президентом Європейської комісії Жозе Мануелем БАРРОЗУ.
«Ми знайшли порозуміння щодо шляхів вирішення ключових політичних питань, а також домовились щодо компромісів в контексті створення поглибленої та всеохоплюючої зони вільної торгівлі», - сказав В.ЯНУКОВИЧ.
Він вкотре підкреслив, що сторони рішуче налаштовані завершити переговорний процес щодо укладання угоди до кінця поточного року.
У свою чергу Ж.БАРРОЗУ також наголосив на намірі завершити переговори в цьому році. «Але це означає, що перед нами стоїть багато завдань, дуже багато роботи», - сказав Ж.БАРРОЗУ.
За його словами, особливо відповідальними є питання, які стосуються створення зони вільної торгівлі. «Якщо говорити конкретно, то основними питаннями, які залишаються в наших переговорах, це необхідність забезпечити енергетичну норму (ЄС наполягає на внесенні розділу по енергетичній співпраці в угоду – УНІАН), а також необхідність усунення експертних мит», - сказав Ж.БАРРОЗУ.
Ж.БАРРОЗУ переконаний, що підписання угоди про асоціацію, розширення торгівлі та збільшення об’єму інвестицій, є взаємовигідним, як громадянам України, так і Євросоюзу. «Це не просто ще одна угода, а це інструмент трансформації, який забезпечить наближення України до Європейського Союзу», - сказав Ж.БАРРОЗУ.