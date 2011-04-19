Франція надасть чорнобильському фонду 47 млн. євро

Київ. 19 квітня. УНІАН. Франція готова виділити до Чорнобильського фонду понад 47 млн. євро.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив під час донорської конференції зі збору коштів на завершення реалізації чорнобильських проектів, яка проходить сьогодні у Києві, міністр закордонних справ Франції Франсуа ФІЙОН.

«Моя країна має намір передати у даний фонд понад 47 млн. євро». – сказав міністр.

«Ми хочемо дійти до кінця у наших зусиллях, ми хочемо вирішити цю проблему і покласти край тому, що ми отримали у спадок», - сказав Ф.ФІЙОН.

Він звернувся до країн «Великої сімки» та Європейського Союзу із закликом зробити усе можливе, щоб ніколи не забулися ці трагічні події.