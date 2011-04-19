ЄС закликає Азербайджан дозволити мирні демонстрації

Брюссель. 19 квітня. УНІАН. Європейський Союз занепокоєний останніми подіями в Азербайджані і закликає дозволити мирні демонстрації.

Як передає власний кореспондент УНІАН у Брюсселі, про це заявила прес-секретар комісара ЄС з питань розширення і Європейської політики сусідства Наташа БЮТЛЕР.

Вона відзначила, що в останні дні в Азербайджані були арештовані кілька осіб, які хотіли взяти участь у мирній демонстрації, при цьому проти затриманих порушено адміністративні і кримінальні справи.

«Ми закликаємо владу Азербайджану дозволити проведення мирних демонстрацій у відповідних місцях і закликаємо країну виконувати свої зобов`язання перед ОБСЄ і Радою Європи у сфері демократії і прав людини», - відзначила прес-секретар комісара.

Вона також звернула увагу на те, що арешти учасників мирних демонстрацій відбуваються на фоні «зростаючого пресингу на журналістів, молодіжних і політичних активістів, а також на міжнародні неурядові громадські організації, які опікуються питаннями прав людини».

Як повідомляв УНІАН, 17 квітня в Баку були затримані 65 осіб, які намагалися провести акцію протесту. Напередодні опозиція звернулася до виконавчої влади Баку з проханням дозволити провести мітинг 17 квітня напроти кінотеатру імені Н.Наріманова.

Шістьох засуджено до адміністративних арештів, 9 осіб – оштрафовано в адміністративному порядку, 8 – звільнено після винесення попереджень.