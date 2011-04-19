Німеччина виділить на чорнобильску проекти 42,4 млн. євро

Київ. 19 квітня. УНІАН. Німеччина виділить у Чорнобильський фонд 42,4 млн. євро.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сказав під час Донорської конференції зі збору коштів на завершення реалізації чорнобильських проектів, яка проходить сьогодні в Києві, міністр навколишнього середовища Німеччини Норберт РЕТТГЕН.

«Німеччина має намір додатково внести 42,4 млн. євро. Найближчим часом ці гроші буде виплачено. Разом з тими коштами, які було виплачено в минулому, це становитиме більш як 100 млн. євро», - сказав він.

У свою чергу представник Норвегії повідомив, що його країна виділить 0,5 млн. євро.

Представник Об`єднаних Арабських Еміратів сказав, що він не може офіційно заявити про виділення будь-якої суми.