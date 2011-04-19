В Європейському коледжі в Брюгге пройшли дні української кульутри

Брюссель. 19 квітня. УНІАН. В Європейському коледжі в Брюгге відбулися дні української культури.

Про це власному кореспондентові УНІАН в Брюсселі повідомила студентка коледжу Ганна ГОРБАТОВА.

У рамках Днів української культури, в коледжі також відбулося засідання «круглого столу» з питань створення зони вільної торгівлі між Україною і Європейським Союзом.

Європейська сторона була представлена головним перемовником Філіпом КУЇССОНОМ, українська – заступником представника України при ЄС Наталією РЯБЦЕВОЮ.

Під час дискусії сторони ще раз підтвердили намір завершити переговори про створення зони вільної торгівлі до кінця цього року.

При цьому, Ф.КУЇССОН особливо відзначив, що в разі, якщо Україна віддасть перевагу створенню Митного союзу з Росією, Білоруссю і Казахстаном, у такому разі ЄС не зможе продовжувати переговори з Києвом про зону вільної торгівлі.

Він також висловив побоювання з приводу того, що запропоноване Росією зниження вартості газу може «в короткостроковій перспективі затьмарити потенційні вигоди від співпраці України з ЄС».

Довідка УНІАН. College of Europe був заснований в місті Брюгге (Бельгія) 1948 року в рамках ініціативи, висловленої на Гаазькому конгресі. Відтоді він готує фахівців для роботи в структурах Європейського Союзу і суміжних сферах. Нині в College of Europe навчаються близько 320 студентів – представників 50 країн, зокрема шість студентів з України.