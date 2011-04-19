Завершено підготовку ТЕД ”Південного потоку” в 5 країнах Європи

Москва. 19 квітня. УНІАН. Завершено підготовку національних техніко-економічних обґрунтувань (ТЕО) проекту «Південний потік» у Сербії, Словенії, Австрії, Хорватії і Румунії.

Про це УНІАН повідомили в управлінні інформації ВАТ «Газпром» за підсумками зустрічі голови правління російського газового монополіста Олексія МІЛЛЕРА й генерального директора ДП «Сербіягаз» Душана БАЯТОВІЧА.

«Учасники зустрічі обговорили хід реалізації спільних проектів - «Південний потік» і ПСГ «Банатський двір». Сторони особливо відзначили прогрес, досягнутий при підготовці техніко-економічних розрахунків сухопутних ділянок «Південного потоку» в країнах Європи: на сьогодні національні ТЕО завершено не тільки в Сербії, а й в Словенії, Австрії, Хорватії, Румунії», - йдеться в повідомленні.

Крім того, в рамках переговорів О.МІЛЛЕР і Д.БАЯТОВІЧ розглянули питання продовження контракту на постачання російського газу до Сербії. Було наголошено, що подальший розвиток російсько-сербської співпраці в газовій сфері має базуватися на взаємовигідній основі і враховувати довгострокові стратегічні інтереси сторін.

Довідка УНІАН: У 2010 році «Газпром» поставив до Сербії 1,76 млрд. куб. м природного газу. Транспортуванням, розподілом і зберіганням природного газу на території Сербії займається державне підприємство «Сербіягаз», створене урядом Республіки Сербія в результаті реорганізації державного підприємства «Нафтова індустрія Сербії» (NIS) 1 жовтня 2005 року.

З метою диверсифікації маршрутів експортних постачань природного газу ВАТ «Газпром» планує будівництво газопроводу через акваторію Чорного моря до країн Південної і Центральної Європи – проект «Південний потік».

Передбачається, що потужність «Південного потоку» нарощуватиметься поступово. Загальна проектна продуктивність морської ділянки «Південного потоку» становитиме 63 млрд. куб. м на рік. Введення в експлуатацію першої нитки газопроводу заплановане на кінець 2015 року.

Для реалізації сухопутної частини проекту з Болгарією, Сербією, Угорщиною, Грецією, Словенією, Хорватією і Австрією було підписано міжурядові угоди. Потенційним учасником «Південного потоку» також є Румунія.

Нині здійснюється розробка Зведеного техніко-економічного обґрунтування «Південного потоку», яка включає ТЕО морської ділянки, а також ТЕО газопроводів на територіях країн Південної і Центральної Європи.