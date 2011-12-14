В Європі бачать прогрес на переговорах з Росією про скасування віз

Брюссель. 14 грудня. УНІАН. В Європі відзначають прогрес у переговорах щодо візового режиму з Росією.

Про це власному кореспонденту УНІАН в Брюсселі повідомив високо посадовий дипломат ЄС напередодні саміту ЄС-Росія, який розпочнеться сьогодні і триватиме до завтра. .

“На сьогодні саміт може схвалити і розпочати реалізацію Спільних кроків до безвізових подорожей”, - сказав співрозмовник агентства.

Він зазначив, що в рамках Спільних кроків визначені чіткі заходи, які мають бути здійснені, як Росією так і ЄС для того, об зробити безвізовий режим можливим.

“Подальше просування залежить від реалізації Спільних кроків на практиці. Не буде ніякого автоматизму”, - зазначив співрозмовник агентства.

За його словами, документ “Спільні кроки” передбачає застосування низки заходів в чотирьох основних сферах: безпека документів (в тому числі, біометрія), нелегальна міграція та реадмісія, громадський порядок та безпека, зовнішні відносини, в тому числі, захист прав людини.

Дипломат підкреслив, що лише після того, як сторони вирішать, що усі необхідні заходи були виконані, вони зможуть визначитися щодо початку переговорів про скасування віз.

При цьому, відповідаючи на запитання щодо того, чому ЄС надає Росії можливість розпочати безвізовий діалог, коли в самій країн є проблеми з правами людини, і наскільки такий підхід корелюється з відносинами в рамках “Східного партнерства”, дипломат наголосив, що відносини з Росією та країнами “Східного партнерства” будуються за різними принципами.

“Більше за більше – це принцип, який ми застосовуємо до країн “Східного партнерства”, які хочуть стати членами ЄС, і з якими ми підписуємо угоди про асоціацію і зону вільної торгівлі, і де хочемо бачити більше демократії”, - сказав співрозмовник агентства.

“Росія – наш стратегічний партнер, з яким нам потрібно вирішувати глобальні питання, такі, як безпека, боротьба з тероризмом, вона є постійним членом Ради Безпеки ООН, і у нас з нею зовсім інші відносини”, - додав він.

При цьому, відповідаючи на уточнююче запитання щодо України, дипломат заявив, що відносини з Україною, як з однією з країн “Східного партнерства”, розвиваються зовсім за іншою моделлю.