Опозиційні фракції ВР просили позбавити трьох ”перебіжчиків” повноважень в ПАРЄ

Страсбург. 23 січня. УНІАН. Лідери парламентських фракцій “БЮТ-Батьківщина” Андрій КОЖЕМ’ЯКІН та “Наша Україна – Народна Самооборона” Микола МАРТИНЕНКО просили Президента Парламентської Асамблеї Ради Європи (ПАРЄ) Мевлута ЧАВУШОГЛУ порушити клопотання перед сесією ПАРЄ не підтверджувати повноваження членів української делегації в ПАРЄ Володимира ПИЛИПЕНКА, Валерія ПИСАРЕНКА та Олександра ФЕЛЬДМАНА.

Про це йдеться в їхньому листі на ім’я М.ЧАВУШОГЛУ, текст якого має УНІАН.

“Вважаємо необхідним повідомити Вас про те, що народні депутати України ПИЛИПЕНКО Володимир Пилипович і ПИСАРЕНКО Валерій Володимирович є позафракційними, а ФЕЛЬДМАН Олександр Борисович став членом Партії регіонів і вони не можуть представляти українську парламентську опозицію в такому авторитетному міжнародному органі, як Парламентська Асамблея Ради Європи”, - написано у листі.

“У зв’язку з викладеним, просимо Вас порушити клопотання перед сесією Асамблеї про не підтвердження повноважень перерахованих осіб як члена та заступників членів Постійної делегації Верховної Ради України в Парламентській Асамблеї Ради Європи”, - продовжують автори документу.

А.КОЖЕМ’ЯКІН та М.МАРТИНЕНКО зазначили, що ще в 2010 році фракція “БЮТ-Батьківщина” схвалила рішення про виключення зі свого складу В.ПИЛИПЕНКА, В.ПИСАРЕНКА та О.ФЕЛЬДМАНА, і, як наслідок, про виключення їх зі складу делегації України в ПАРЄ.

Цю пропозицію підтримав Комітет з питань закордонних справ Верховної Ради України, який направив відповідні рекомендації голові Верховної Ради Володимиру ЛИТВИНУ, який, у свою чергу, мав повідомити про зміни у складі делегації Президента ПАРЄ.

“На жаль, з незрозумілих для нас причин, цього не було зроблено ні перед минулою сесією, ні перед сесією, яка розпочне свою роботу 23 січня 2012 року”, - зазначається у листі, направленому лідерами опозиційних фракцій Президенту ПАРЄ.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні група Європейської народної партії поставила під сумнів повноваження української делегації через те, що три депутати в ній, які офіційно представляють опозицію, насправді вже не є членами опозиційних фракцій українського парламенту.

Комітет з питань правил процедури, імунітету та інституційних справ ПАРЄ має розглянути питання повноважень української делегації на засіданні 24 січня. У випадку, якщо Комітет визнає наявність проблем з формуванням української делегації та представництвом в ній опозиції, він підготує доповідь, в якій може запропонувати призупинити повноваження української делегації.