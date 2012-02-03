Литвин хоче серйозно поставитися до резолюції ПАРЄ

Київ. 3 лютого. УНІАН. Голова Верховної Ради України Володимир ЛИТВИН вважає, що до виконання резолюції Парламентської Аасамблеїі Ради Європи потрібно поставитися відповідально.

Про це він заявив в ефірі «5 каналу» в четвер.

За словами В.ЛИТВИНА, потрібно серйозно поставитися до аналізу та виконання рекомендацій резолюції ПАРЄ, оскільки якщо спочатку висловлювалися «заохочення, то пізніше - застереження, а зараз вже - вимоги й оцінки».

«Якщо просто ритуально говорити, що все правильно, що все корисно для нас, то я думаю, далі можна буде прогнозувати можливість санкцій, про що сказано в останньому абзаці (резолюції)», - зазначив голова ВР.

За словами В.ЛИТВИНА, створення Президентом Віктором ЯНУКОВИЧЕМ робочої групи щодо виконання резолюції ПАРЄ є закономірністю. «Зараз цей документ уважно аналізується насамперед у Верховній Раді України. Я неодноразово його прочитав», - сказав він.

В.ЛИТВИН наголосив, що має бути виписаний своєрідний графік роботи з виконанню резолюції. Водночас, додав він, «ті рішення, які має ухвалити Україна, потрібні не стільки ПАРЄ, скільки нам самим».

Як повідомляв УНІАН, 26 січня на сесії у Страсбурзі Парламентська Асамблея Ради Європи ухвалила резолюцію “Функціонування демократичних інституцій в Україні”.

Асамблея, зокрема, закликала Україну негайно провести конституційну реформу з урахуванням висновків Венеціанської комісії, а також висловила стурбованість недосконалістю нового закону про вибори в Україні.

Крім того, у документі ПАРЄ висловила стурбованість станом здоров’я ув’язнених колишніх урядовців України: екс-міністра внутрішніх справ Юрія ЛУЦЕНКА, колишнього т.в.о. міністра оборони Валерія ІВАЩЕНКА і колишнього прем’єр-міністра Юлії ТИМОШЕНКО.

Також ПАРЄ виступила за скасування обвинувачень членам колишнього уряду України.

ПАРЄ не виключила застосування санкцій проти України за невиконання її вимог.

Президент України В.ЯНУКОВИЧ сформував робочу групу, яка має працювати над втіленням рекомендацій, викладених у резолюції.

За словами глави Адміністрації Президента Сергія ЛЬОВОЧКІНА, «Президент вимагає побудувати роботу таким чином, щоб до наступного засідання Асамблеї, де слухатиметься звіт Моніторингового комітету ПАРЄ, максимальну кількість зауважень, викладених у резолюції, було знято».