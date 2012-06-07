Брюссель. 7 червня. УНІАН. Єврокомісія розчарована рішенням міністрів внутрішніх справ ЄС щодо Шенгену.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявила сьогодні комісар ЄС з питань внутрішніх справ Сесілія Мальмстрьом по завершенню першого дня засідання Ради міністрів з питань юстиції та внутрішніх справ ЄС у Люксембурзі.

“Ми висловили розчарування від Комісії, це не та амбіція, яку ми мали”, - сказала комісар.

Вона зазначила, що Комісія пропонувала створити загальноєвропейський механізм оцінки ризиків, який давав би обов’язкові до виконання рекомендації щодо запровадження чи незапровадження прикордонного контролю на внутрішніх кордонах ЄС, однак, у підсумку, міністри вирішили відмовитись від таких пропозицій, зберігши за країнами-членами право на власний розсуд схвалювати такі рішення.

“Ми сподіваємося, що робота триватиме, Рада погодилася проконсультуватися з Європарламентом”, - зазначила С.Мальмстрьом.

Разом з тим, міністр внутрішніх справ головуючої в ЄС Данії Мортен Бодсков наголосив, що сьогоднішнє рішення Ради міністрів ЄС щодо участі Європарламенту у питаннях контролю на внутрішніх кордонах ЄС, є виключно юридичним.

“Питання зміни юридичної бази треба розглядати як виключно юридичне питання. Це не намагання викинути когось (з процедури схвалення рішень – УНІАН)”, - сказав міністр.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні Рада міністрів закордонних справ ЄС на своєму засіданні в Люксембурзі схвалила рішення, згідно з яким, прикордонний контроль на внутрішніх кордонах Шенгенської зони може відновлюватися терміном на 6 місяців з можливим продовженням на такий самий термін у випадку, якщо через надзвичайні обставини немає можливості надійного контролю на одній з ділянок зовнішніх кордонів.

При цьому, якщо попередньо передбачалося створення Європейського механізму оцінки ризиків та моніторингу, що давало можливість рівноправної участі Європарламенту у схваленні рішення, то сьогодні Рада міністрів вирішила внести зміни до Шенгенських угод використовуючи іншу статтю Угоди ЄС, яка передбачає лише дорадчу участь Європарламенту.

Таке рішення міністрів викликало обурення представників Європарламенту, які вже заявили про готовність боротися за право європейців на вільні подорожі в тому числі, шляхом звернення до Європейського суду у Люксембурзі.