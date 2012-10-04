Соболєв не вірить у перегляд справи Тимошенко після резолюції ПАРЄ

Страсбург. 4 жовтня. УНІАН. Депутат від партії “Батьківщина”, член української делегації в Парламентській Асамблеї Ради Європи (ПАРЄ) Сергій Соболєв вважає неможливим перегляд першої справи Юлії Тимошенко, незважаючи на заклик ПАРЄ.

Про це він заявив кореспонденту УНІАН, коментуючи схвалену 3 жовтня на сесії ПАРЄ резолюцію щодо визначення політичного в’язня, в якій Асамблея, зокрема, закликала країни-члени, в яких є підозра на наявність політичних в’язнів, переглянути їхні справи з урахуванням визначених в резолюції критеріїв.

“Стосовно першої справи Ю.Тимошенко, це вже неможливо, ви знаєте, всі розгляди можливі відбулися, більше того ми знаємо позицію і Віктора Януковича, і уряду стосовно справи Ю.Тимошенко, де вони внесли амністію стосовно вбивць, яких тепер можна випустити на свободу по необережних вбивствах, а, виявляється, статті Ю.Тимошенко та Юрія Луценка не підпадають під амністію. Ну, це - страшна мораль, яку несе сьогоднішня влада на чолі з В.Януковичем в країну”, - сказав депутат.

При цьому, С.Соболєв не виключив можливого “фабрикування” нових справ проти Ю.Тимошенко, нагадавши, що 3 жовтня перший заступник Генерального прокурора України Ренат Кузьмін направив до Конгресу США листа, в якому повідомив про те, що Ю.Тимошенко вже підозрюється у причетності до чотирьох вбивств.

“Я думаю, що тут ніяких змін не буде. Свою крайню точку поставить сесія ПАРЄ, я переконаний, що на січневій сесії ПАРЄ, де буде розглядатися ситуація з виборами в Україні, буде визначено першим пунктом, що фактично у порушення всіх конвенцій європейських не допустили Ю.Тимошенко та Ю.Луценка до виборів, не зареєстрували”, - сказав С.Соболєв.

Разом з тим, депутат зазначив, що він і його колеги збираються скористатися правом, яке дає резолюція про визначення політичного в’язня щодо звернення до Юридичного комітету ПАРЄ з пропозицією вивчити, чи є в Україні політичні в’язні.

С.Соболєв також пообіцяв вже на наступному засіданні українського парламенту за тиждень виступити з пропозиціями щодо визнання справ Ю.Тимошенко та Ю.Луценка політичними та щодо змін статей Кримінального кодексу №364 та 365, за якими вони були засуджені

Як повідомляв УНІАН, 3 жовтня ПАРЄ на сесії у Страсбурзі схвалила резолюцію про визначення політичного в’язня. У документі депутати встановили критерії, які можуть свідчити про те, чи є громадянин, позбавлений волі, політичним в’язнем. Крім того, у документі міститься заклик до всіх країн-членів Ради Європи, в яких є підозра на наявність політичних в’язнів, переглянути їхні справи з урахуванням встановлених у резолюції критеріїв.