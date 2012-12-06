Молдова отримала відстрочку в реалізації Третього енергопакету ЄС

Брюссель. 6 грудня. УНІАН. Енергетичне співтовариство дало Молдові відстрочку з реалізації положень про розподіл власності між виробниками та транзитерами газу на чотири роки.

Як повідомили власному кореспонденту УНІАН в Брюсселі в прес-службі Єврокомісії, відповідне рішення було схвалення 5 грудня на міністерському засіданні Енергетичного співтоварситва.

Таким чином, завдяки рішенню міністрів, Молдова повинна буде реалізувати всі положення Третього енергопакету ЄС до 1 січня 2015 року, а положення про розподіл власності між виробниками та постачальниками газу — до 1 січня 2022 року, у той час, як всі інші країни-учасниці мають реалізувати це положення до 1 січня 2016 року.

Як пояснили у прес-службі Єврокомісії, таке рішення Енергетичного співтовариства викликано особливою ситуацією Молдови, яка на 100% залежить від постачання газу з однієї країни (Росії), і значна частина газотранспортної інфраструктури якої знаходиться в зоні “замороженого конфлікту” - у Придністров'ї.

“Забезпечення безперервного постачання газу для громадян та бізнесу Молдови є пріоритетом, і Молдова може розраховувати на солідарність Європейського Союзу та партнерів з Енергетичного співтовариствав в цьому”, - заявив з цього приводу комісар ЄС з питань енергетики Гунтер Еттінгер.

Як повідомляв УНІАН, у вересні Росія висловила Молдові ультиматум, яким, зокрема, заявляла про готовність знизити ціну на газ для Молдови в обмін на її відмову від участі в Енергетичному співтоваристві.

Раніше, Росія висловлювала назадоволення Третім енергетичним пакетом ЄС, спрямованим на лібералізацію ринків електроенергетики та газу і на розділення вертикально інтегрованих компаній.

Молдова є членом Енергетичного співтовариства з 2010 року. У жовтні 2011 року учасники Енергетичного співтовариства взяли на себе зобов'язання реалізувати положення Третього енергопакету до 1 січня 2015 року, а положення щодо розділення власності виробників газу та постачальників — до 1 січня 2016 року.

Енергетичне співтовариство на сьогодні об'єднує крім ЄС Албанію, Боснію та Герцеговину, Хорватію, колишню югославську республіку Македонію, Молдову, Чорногорію, Сербію та Україну. Статус спостерігачів мають Вірменія, Грузія, Норвегія та Туреччина.