Міністр закордонних справ Швеції засуджує посилення тиску Росії на Україну
Росія радикально збільшила тиск на Україну
Міністр закордонних справ Швеції Карл Більдт висловив осуд посиленню тиску Росії на Україну.
Про це він написав у своєму мікроблозі в Твіттер.
“Як повідомляють, Росія радикально збільшила тиск на Україну. Брутальна політика погроз та примусу. У такий спосіб Росія намагається підкорити”, - написав міністр.
Також Більдт відзначив скорочення на чверть товарообігу між Україною та Росією: “Якщо говорити про торгівлю між Росією та Україною, то її обсяги скоротилися приблизно на 25% за останні кілька місяців, що спричинило негативний економічний ефект і це було зроблено навмисно”, - написав він.
Нагадаємо, у вівторок міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров заявив, що Євросоюз чинить тиск на країни "Східного партнерства", ставлячи їх перед вибором між Росією і європейською інтеграцією.
"Якщо вже порівнювати цю нашу чесну і товариську позицію з тим, що роблять деякі представники Європейського Союзу, то, напевно, з того боку чиниться саме достатньо безпардонний тиск на фокусну державу, і робиться заява типу - ви повинні обирати: або назад у темне минуле, або з нами у світле майбутнє", - сказав Лавров.
За його словами, "ніхто ніколи з Євросоюзу не вимовив тієї фрази, з якою ми починаємо викладення своєї позиції щодо "Східного партнерства". "Це суверенний вибір кожної конкретної держави. Жоден єврочиновник такої фрази не вимовив. Вони говорять: ви повинні зробити вибір, але вибір на користь Євросоюзу, в іншому разі ви пропадете", - сказав Лавров.
18 листопада Канцлер ФРН Ангела Меркель заявила, що на саміті "Східного партнерства" у Вільнюсі виступатиме за те, щоб ЄС надавав своїм східним сусідам конкретну підтримку в торгових конфліктах із Росією.
За словами Меркель, через тиск з боку Москви східним партнерам ЄС рішення про зближення з Євросоюзом дається нелегко.
«Я у Вільнюсі виступатиму за те, щоб ЄС протиставляв цьому тиску конкретні шанси і фактичну солідарність. Чи то можливість збуту продуктів, які, наприклад, не дозволяють ввозити до Росії, або широка допомога у розробці системи енергопостачання», - підкреслила Меркель.
Меркель додала, що порушувала це питання в ході бесід з Президентом РФ Володимиром Путіним і запевнила його, що "Східне партнерство" або двосторонні угоди окремих країн з ЄС не направлені проти Росії.