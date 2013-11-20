Міністр закордонних справ Швеції засуджує посилення тиску Росії на Україну

Міністр закордонних справ Швеції Карл Більдт висловив осуд посиленню тиску Росії на Україну.

Про це він написав у своєму мікроблозі в Твіттер.

“Як повідомляють, Росія радикально збільшила тиск на Україну. Брутальна політика погроз та примусу. У такий спосіб Росія намагається підкорити”, - написав міністр.

Також Більдт відзначив скорочення на чверть товарообігу між Україною та Росією: “Якщо говорити про торгівлю між Росією та Україною, то її обсяги скоротилися приблизно на 25% за останні кілька місяців, що спричинило негативний економічний ефект і це було зроблено навмисно”, - написав він.

Нагадаємо, у вівторок міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров заявив, що Євросоюз чинить тиск на країни "Східного партнерства", ставлячи їх перед вибором між Росією і європейською інтеграцією.

"Якщо вже порівнювати цю нашу чесну і товариську позицію з тим, що роблять деякі представники Європейського Союзу, то, напевно, з того боку чиниться саме достатньо безпардонний тиск на фокусну державу, і робиться заява типу - ви повинні обирати: або назад у темне минуле, або з нами у світле майбутнє", - сказав Лавров.

За його словами, "ніхто ніколи з Євросоюзу не вимовив тієї фрази, з якою ми починаємо викладення своєї позиції щодо "Східного партнерства". "Це суверенний вибір кожної конкретної держави. Жоден єврочиновник такої фрази не вимовив. Вони говорять: ви повинні зробити вибір, але вибір на користь Євросоюзу, в іншому разі ви пропадете", - сказав Лавров.

18 листопада Канцлер ФРН Ангела Меркель заявила, що на саміті "Східного партнерства" у Вільнюсі виступатиме за те, щоб ЄС надавав своїм східним сусідам конкретну підтримку в торгових конфліктах із Росією.

За словами Меркель, через тиск з боку Москви східним партнерам ЄС рішення про зближення з Євросоюзом дається нелегко.

«Я у Вільнюсі виступатиму за те, щоб ЄС протиставляв цьому тиску конкретні шанси і фактичну солідарність. Чи то можливість збуту продуктів, які, наприклад, не дозволяють ввозити до Росії, або широка допомога у розробці системи енергопостачання», - підкреслила Меркель.

Меркель додала, що порушувала це питання в ході бесід з Президентом РФ Володимиром Путіним і запевнила його, що "Східне партнерство" або двосторонні угоди окремих країн з ЄС не направлені проти Росії.