Україна вже вичерпала річну квоту на безмитний експорт цукру до ЄС

Україна повністю вичерпала річну квоту на 2017 рік на безмитний експорт цукру до країн Європейського Союзу, повідомила УНІАН прес-служба Міністерства аграрної політики та продовольства України.

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«Тарифну квоту на 2017 рік на експорт вітчизняного цукру до країн ЄС (20,07 тис. тонн) використано повністю», - йдеться в повідомленні.

За даними прес-служби, за підсумками 2016 року основними споживачами вітчизняного бурякового цукру були країни Азії, Африки та СНД. Також українські підприємства освоїли нові ринки збуту, такі як Шрі-Ланка, М'янма, Бенін, Македонія, Джибуті, Китай та Південна Африка.

Раніше прес-служба зазначала, що цього маркетингового року за сезон цукроваріння (вересень-грудень 2016 року) українські підприємства експортували 344,5 тис. тонн цукру, що в 33 рази більше порівняно з аналогічним періодом роком раніше (у вересні-грудні 2015 року експорт становив 10,4 тис. тонн).

Прес-служба додала, що за обсягами виробництва цукру Україна посідає 19 місце в світі серед понад 120 країн. При цьому близько 60% виробляється з цукрової тростини, а решта - з цукрових буряків.

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Як повідомляв УНІАН, згідно з прогнозами асоціації цукровиробників «Укрцукор», українські підприємства в 2016-2017 маркетинговому році (вересень 2016 – серпень 2017) експортують рекордний за весь час незалежності України обсяг цукру – понад 500 тис. тонн, що в 4,4 раза більше, ніж роком раніше. В 2015-2016 МР аграрії експортували 113 тис. тонн цукру.

За даними Міністерства аграрної політики та продовольства, Україна в 2016 році експортувала рекордний обсяг цукру – 465,9 тис. тонн.

Зона вільної торгівлі між Україною та ЄС набула чинності з 1 січня цього року. Експорт українських товарів до Євросоюзу в січні-липні 2016 року порівняно з аналогічним періодом минулого року зріс на 6,7% - до 6,5 млрд дол. і становив 38,8% у загальному обсязі експорту.

За даними представництва ЄС, український експорт до Європейського Союзу в 2016 році зріс на 3,7%, що демонструє ефективність зони вільної торгівлі.