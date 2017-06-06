Посли ЄС узгодили додаткові торгові преференції для України

Посли країн-членів Європейського Союзу досягли домовленостей щодо позиції Ради ЄС на майбутніх міжінституційних переговорах щодо торговельних преференцій для України.

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Як передає власний кореспондент УНІАН, про це сьогодні повідомили в Раді ЄС.

«6 червня 2017 року посли країн ЄС досягли угоди щодо позиції Ради стосовно тимчасових автономних торговельних заходів на користь України. Вони попросили президентство (головуючу в ЄС Мальту) взяти участь у переговорах з Європейським парламентом з метою швидкого ухвалення заходів», - йдеться в повідомленні.

В Раді ЄС нагадали, що відповідні пропозиції спрямовані на поліпшення доступу українських експортерів на ринок ЄС. Пропозиції є додатковими до тих, що вже були запроваджені в рамках Угоди про асоціацію між Україною та Євросоюзом.

Як повідомляв УНІАН, Європарламент 1 червня ухвалив позицію на міжінституційні переговори щодо надання Україні додаткових торговельних преференцій, виключивши з пропозиції Єврокомісії томати, сечовину та пшеницю.

Очікується, що міжінституційні переговори відбудуться 12 червня в Страсбурзі.

Наприкінці вересня минулого року Єврокомісія запропонувала підвищити квоти на експорт низки українських товарів. Зокрема, на кукурудзу - на 650 тис. тонн, пшеницю - на 100 тис. тонн, ячмінь - на 350 тис. тонн, крупу й оброблене зерно - на 7,8 тис. тонн, овес - на 4 тис. тонн, мед - на 3 тис. тонн, виноградний сік - на 500 тонн, оброблені томати - на 5 тис. тонн.

За даними міністра аграрної політики і продовольства Тараса Кутового, економічний ефект від ухвалення Європарламентом рішення про збільшення річних квот на безмитне ввезення української сільгосппродукції до ЄС становитиме близько 196,95 млн дол.

У Мінекономрозвитку заявили, що очікують на остаточне рішення ЄС щодо надання Україні додаткових торговельних преференцій до саміту Україна-ЄС, що пройде в Києві 13 липня.