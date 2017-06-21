Рада закликала Європарламент ввести додаткові преференції для українських товарів

Верховна Рада України ухвалила постанову «Про звернення до Європейського Парламенту щодо запровадження додаткових торговельних преференцій ЄС товарам, походженням з України» (№6517).

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Як передає кореспондент УНІАН, за дане рішення проголосували 230 із 339 народних депутатів, зареєстрованих в сесійній залі.

ВР просить Європарламенту ухвалити проект законодавчої ініціативи щодо запровадження додаткових автономних преференцій на товари, походженням з України в редакції, запропонованій Європейською комісією, без винятків і скорочень.

В українському парламенті вважають, що такі торгові преференції стануть передусім важливим сигналом політичної солідарності Європейського Союзу з Україною.

У зверненні сказано, що ВР високо «цінує зусилля Європейського Парламенту, спрямовані на всебічну підтримку європейського майбутнього України».

Депутати нагадують, що РФ продовжує здійснювати кроки, спрямовані на повне блокування українського експорту не тільки до РФ, але й до Казахстану, Киргизстану та інших країн, постачання до яких повністю або частково залежить від транзиту через територію Росії.

При цьому ВР наголошує на політичній та економічній важливість додаткової підтримки України з боку ЄС з метою нівелювання негативних наслідків зовнішньої агресії та порушення її територіальної цілісності.

Секретар Комітету Верховної Ради з питань європейської інтеграції Олена Сотник нагадала, що через втрату Україною деяких ринків внаслідок російської агресії рік тому Єврокомісія прийняла рішення про надання Україні додаткових торговельних преференцій в рамках зони вільної торгівлі і внесла до Європарламенту відповідний проект рішення.

За словами Сотник, що преференції стосуються, зокрема, тих товарів, які «на сьогоднішній день Україна вибирає в рамках угод, запропонованих згідно з зоною вільної торгівлі».

Сотник зазначила, що на даний час розглядаються «строкові преференції».

Вона додала, «певні європейські депутати» запропонували зменшити перелік товарів, на які розповсюджуються преференції. За її словами, зменшено додаткові «квоти на пшеницю, оброблені томати, а також було вилучено нульовий тариф на сечовину».

Сотник наголосила, що Верховна Рада має звернутися до Європарламенту з проханням підтримати рішення Єврокомісії «в повному обсязі», в первісному вигляді.

«Це буде політичною ознакою підтримки Євросоюзом України не тільки через введення санкцій проти Росії, а в той же час і через більшу лібералізацію українських виробників», - додала Сотник.

Як повідомляв УНІАН, наприкінці вересня 2016 року Єврокомісія запропонувала підвищити квоти на експорт низки українських товарів. Зокрема, на кукурудзу - на 650 тис. тонн, пшеницю - на 100 тис. тонн, ячмінь - на 350 тис. тонн, крупу й оброблене зерно - на 7,8 тис. тонн, овес - на 4 тис. тонн, мед - на 3 тис. тонн, виноградний сік - на 500 тонн, оброблені томати - на 5 тис. тонн.

Разом з тим Комітет Європарламенту запропонував вилучити з пропозицій томати, ячмінь та сечовину.

14 червня в ЄС у результаті міжінституційних переговорів було досягнуто компромісу, у відповідності до якого квоти на томати, пшеницю, кукурудзу та мед будуть збільшені, але не у тому обсязі, як раніше пропонувала Єврокомісія, а сечовину з пропозицій виключено.

Зокрема, пропонується встановити такі річні квоти: для меду – 2,5 тис. тонн, томатів оброблених – 3 тис. тонн, пшениці – 65 тис. тонн, кукурудзи – 625 тис. тонн, ячміня – 325 тис. тонн.

Преференції будуть введені на строк до трьох років як доповнення до Угоди щодо поглибленої та всеохопної зони вільної торгівлі.

Остаточно це рішення має затвердити Європарламент на пленарному засіданні у липні.

За даними міністра аграрної політики і продовольства Тараса Кутового, економічний ефект від ухвалення Європарламентом рішення про збільшення річних квот на безмитне ввезення української сільгосппродукції до ЄС становитиме близько 196,95 млн дол.