EUkraine: Експерти обговорюють підсумки першого місяця безвізу (наживо)

В УНІАН в рамках спільного з Представництвом Європейського Союзу в Україні проекту #EUkraine проходить круглий стіл на тему: "Чи беруть українці Європу штурмом? Підсумки безвізового режиму з ЄС після першого місяця дії".

Під час круглого столу будуть обговорені питання:

Яка статистика нам доступна та про що вона насправді говорить?

Яка кількість українців в'їхала до ЄС після введення безвізового режиму?

Які країни Європи цікавлять українців найбільше?

Чи збільшилася кількість відмов у в'їзді українським громадянам і з яких причин?

Чи збільшилася кількість претендентів на отримання притулку в ЄС після введення безвізового режиму?

Що безвіз вже змінив у нашому житті?

Як він вплинув на діяльність державних та приватних інституцій, що безпосередньо пов’язані з подорожами?

Як він вплинув на бізнес?

Які зміни очікуються найближчим часом?

Яким чином та за якими ознаками ми зможемо відслідкувати вплив безвізу на зміну цінностей та системи мислення українців?

Учасники круглого столу: Юргіс Вілчінскас, керівник відділу преси та інформації Представництва ЄС в Україні, Василь Крилич, начальник Управління консульського забезпечення Департаменту консульської служби МЗС, Олег Слободян, речник Державної прикордонної служби України, Ірина Сушко, виконавчий директор ГО “Європа без бар’єрів”, Едуард Хачатурян, директор туристичної компанії AVENTOUR, Іветта Делікатна, лідер проекту "Відкрий Європу". Модератор: Олена Лобова, партнер ГО Change Communication.

До участі запрошені: представники Представництва Європейського Союзу в Україні (Delegation of the European Union to Ukraine), представники Міністерства закордонних справ України, Державної прикордонної служби України, Державної міграційної служби України, провідні фахівці туристичного бізнесу, експерти ГО "Європа без бар'єрів" та ГО "Реанімаційний пакет реформ".