Сьогодні, 6 березня, став доступний восьмий епізод екранізації The Last of Us. Шоу продовжує перебувати на піку популярності в США. Воно зайняло четверту сходинку серед всіх творінь з найбільшою кількістю переглядів на головному світовому ринку.
Відповідною статистикою поділилося видання Deadline з посиланням на дані аналітичної компанії Nielsen. У підрахунку враховувалися перегляди тільки в стрімінгових сервісах з 30 січня по 5 березня. Покази фільмів і серіалів в кінотеатрах і на телебаченні сюди не входять.
Перше місце рейтингу в показником майже 2,27 млрд переглядів зайняла "Чорна пантера: Ваканда навіки". Слідом йдуть фільм "Що за люди" і шоу "Новий Амстердам". У них 1,55 і 1,25 млрд переглядів відповідно. А на четвертій сходинці розмістилася екранізація The Last оf Us. До трійки лідерів серіалу не вистачило 600 мільйонів глядачів.
Однак тут важливо враховувати, що частина людей дивилися шоу на телеканалі HBO в прямому ефірі. Цю статистику Nielsen порахувати не змогла. За сукупними показниками шоу могло зайняти третю або навіть другу сходинку. За тиждень з 30 січня по 5 лютого статистика зросла на 36% порівняно з попереднім аналогічним періодом. Враховуючи, що шоу наближається до кінця, вона продовжуватиме збільшуватися.
Серіал The Last оf Us — сюжет і актори
- Екранізація гри показує світ, де стався спалах епідемії мутованого гриба-паразита, який перетворює людей на зомбі. У центрі сюжету досвідчений цинічний контрабандист Джоел, який втратив дочку на зорі пандемії. Тепер йому належить перевезти через всю країну зухвалу дівчинку Еллі з імунітетом до хвороби.
- Ролі Джоела і його супутниці виконали Педро Паскаль і Белла Рамзі відповідно. Ці актори вже знімалися разом в іншому успішному шоу від HBO — "Грі престолів".
- Шоуранером екранізації виступив Крейг Мазін, який створив серіал "Чорнобиль". У виробництві також бере участь автор оригінальної гри — голова студії Naughty Dog Ніл Дракманн.
- Зйомки шоу пройшли в Канаді. HBO витратила на виробництво першого сезону картини $200 мільйонів.
- Перша серія шоу вийшла 15 січня на HBO Max.