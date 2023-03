І це статистика лише в США.

Сьогодні, 6 березня, став доступний восьмий епізод екранізації The Last of Us. Шоу продовжує перебувати на піку популярності в США. Воно зайняло четверту сходинку серед всіх творінь з найбільшою кількістю переглядів на головному світовому ринку.

Відповідною статистикою поділилося видання Deadline з посиланням на дані аналітичної компанії Nielsen. У підрахунку враховувалися перегляди тільки в стрімінгових сервісах з 30 січня по 5 березня. Покази фільмів і серіалів в кінотеатрах і на телебаченні сюди не входять.

Перше місце рейтингу в показником майже 2,27 млрд переглядів зайняла "Чорна пантера: Ваканда навіки". Слідом йдуть фільм "Що за люди" і шоу "Новий Амстердам". У них 1,55 і 1,25 млрд переглядів відповідно. А на четвертій сходинці розмістилася екранізація The Last оf Us. До трійки лідерів серіалу не вистачило 600 мільйонів глядачів.

Відео дня

Однак тут важливо враховувати, що частина людей дивилися шоу на телеканалі HBO в прямому ефірі. Цю статистику Nielsen порахувати не змогла. За сукупними показниками шоу могло зайняти третю або навіть другу сходинку. За тиждень з 30 січня по 5 лютого статистика зросла на 36% порівняно з попереднім аналогічним періодом. Враховуючи, що шоу наближається до кінця, вона продовжуватиме збільшуватися.

Серіал The Last оf Us — сюжет і актори

Екранізація гри показує світ, де стався спалах епідемії мутованого гриба-паразита, який перетворює людей на зомбі. У центрі сюжету досвідчений цинічний контрабандист Джоел, який втратив дочку на зорі пандемії. Тепер йому належить перевезти через всю країну зухвалу дівчинку Еллі з імунітетом до хвороби.

Ролі Джоела і його супутниці виконали Педро Паскаль і Белла Рамзі відповідно. Ці актори вже знімалися разом в іншому успішному шоу від HBO — "Грі престолів".

Шоуранером екранізації виступив Крейг Мазін, який створив серіал "Чорнобиль". У виробництві також бере участь автор оригінальної гри — голова студії Naughty Dog Ніл Дракманн.

Зйомки шоу пройшли в Канаді. HBO витратила на виробництво першого сезону картини $200 мільйонів.

Перша серія шоу вийшла 15 січня на HBO Max.

Вас також можуть зацікавити новини: