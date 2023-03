У першому сезоні серіалу завжди планували зобразити ЛГБТК+ сюжети.

Демонстрація ЛГБТК+ історій — одна з головних причин суперечок навколо екранізації The Last of Us. Неможливо заперечити, що в шоу загострюється набагато більше уваги на гомосексуальних відносинах персонажів, ніж в грі Naughty Dog. Частково з цієї причини третій епізод з Біллом і Френком отримав нижчий рейтинг порівняно з іншими. Причину такого акценту нещодавно розкрила виконавиця ролі Еллі Белла Рамзі. За її словами, шоураннеру Крейгу Мазіну подобається показувати сюжети про ЛГБТК+.

Такою думкою актриса поділилася в інтерв'ю виданню Sky News. Вона заявила: "Чому в такому серіалі не повинно бути гей-сюжетів? Я дуже рада, що HBO робить це, і я знаю, що Крейг був дуже захоплений цим". Своїм коментарем Рамзі відповіла на критику сьомого епізоду від частини користувачів через демонстрацію близькості Райлі і Еллі.

"Історії Еллі та Райлі в грі, а також Білла та Френка натякають на це в грі. Я думаю, що це дійсно чудово. Апокаліпсис не означає, що геїв не існує", — продовжила Рамзі, повідомивши, що в першому сезоні шоу завжди планували показати ЛГБТК+ історії.

Серіал The Last оf Us — сюжет і актори

Екранізація гри показує світ, де стався спалах епідемії мутованого гриба-паразита, який перетворює людей на зомбі. У центрі сюжету досвідчений цинічний контрабандист Джоел, який втратив дочку на зорі пандемії. Тепер йому належить перевезти через всю країну зухвалу дівчинку Еллі з імунітетом до хвороби.

Ролі Джоела і його супутниці виконали Педро Паскаль і Белла Рамзі відповідно. Ці актори вже знімалися разом в іншому успішному шоу від HBO — "Грі престолів".

Шоуранером екранізації виступив Крейг Мазін, який створив серіал "Чорнобиль". У виробництві також бере участь автор оригінальної гри — голова студії Naughty Dog Ніл Дракманн.

Зйомки шоу пройшли в Канаді. HBO витратила на виробництво першого сезону картини $200 мільйонів.

Перша серія шоу вийшла 15 січня на HBO Max.

