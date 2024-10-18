Усі постраждалі акаунти було розблоковано, заявили в Activision.

В Activision заявили, що вони виправили лазівку в античиті Ricochet, який використовується в мультиплеєрі Call of Duty: Modern Warfare 3 і Warzone. Нещодавно стало відомо про експлойт, за допомогою якого читери могли забанити абсолютно будь-якого гравця.

Для виявлення читів Ricochet використовує технологію signature scanning, яка сканує комірки оперативної пам'яті на сліди шкідливого ПЗ. Такий метод використовують усі сучасні антивіруси та античит програми, однак у Ricochet була одна особливість. Він зчитував, зокрема, ті комірки, в яких зберігалися дані типу String, тобто звичайна послідовність символів, текст.

З цією умовою для того, щоб програма розпізнала в гравцеві читера, було достатньо, щоб у його оперативній пам'яті було знайдено будь-які згадки сторонніх програм. Для цього зловмисники відправляли запит у друзі, де в супровідному повідомленні писали щось на кшталт "Trigger Bot", "Screenshot counter" та інші назви читів. Це повідомлення зберігалося в пам'яті комп'ютера гравця і триггерило Ricochet.

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Activision запевнила, що виправила експлойт, а всіх гравців, які від нього постраждали, було розбанено.

RICOCHET Anti-Cheat виявив і відключив обхідний шлях до системи виявлення в Modern Warfare III і Call of Duty: Warzone, який торкнувся невеликої кількості легітимних облікових записів гравців. Ми відновили всі облікові записи, яких торкнулися.

Нагадаємо, що вже зовсім скоро виходить Call of Duty: Black Ops 6, яка, зокрема, буде доступною за передплатою Xbox Game Pass з першого дня релізу. У зв'язку з цим Microsoft прибрала можливість оформити пробну підписку на місяць за 1 долар. Раніше компанія так уже робила перед виходом Starfield.

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