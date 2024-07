Примітно, що новинок у топі всього два проєкти, тоді як інші ігри були випущені до 2024 року.

Видання GamesIndustry.biz опублікувало звіт про найбільш продавані ігри та консолі першої половини 2024 року в Європі. Загалом за цей період було реалізовано 80 млн копій ігор, що на 1,6% нижче торішнього результату.

Лідером європейського ринку стала EA Sports 24 – гравці побігли активно скуповувати футбольний симулятор напередодні Чемпіонату Європи, який завершився перемогою збірної Іспанії.

Також у топ потрапили Helldivers 2, GTA 5, Hogwarts Legacy. Red Dead Redemption 2 і Call of Duty: Modern Warfare 3. Сьоме місце в чарті посіла Fallout 4 – очікувано, її продажі збільшилися завдяки серіалу від Amazon.

Примітно. що із новинок серед лідерів за продажами першого півріччя 2024 року опинилося лише два проєкти – Helldivers 2 і The Last of Us Part 2: Remastered, тоді як решту ігор було випущено до 2024 року.

Найпродаваніші ігри першої половини 2024 року в Європі

EA Sports FC 24 (EA) Helldivers 2 (Sony) Grand Theft Auto 5 (Rockstar) Hogwarts Legacy (Warner Bros) Red Dead Redemption 2 (Rockstar) Call of Duty: Modern Warfare 3 (Activision Blizzard) Fallout 4 (Bethesda) It Takes Two (EA) Tom Clancy's Rainbow Six: Siege (Ubisoft) The Last of Us Part 2: Remastered (Sony)

Аналітики зазначили, що продажі ігор у Європі за першу половину 2024 року злегка "просіли" без великих релізів. Зазначається, що в першому півріччі 2023-го вийшло кілька великих тайтлів, включно з Diablo 4, Hogwarts Legacy і The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom, у першій половині 2024 року порівнянних релізів не було.

Частково компенсувати відсутність ААА-релізів від великих компаній вдалося за рахунок проєктів незалежних студій, які несподівано "вистрілили". Зокрема, добре себе показали Palworld і Helldivers 2.

Якщо ви шукаєте, у що пограти в липні, УНІАН зібрав головні релізи цього місяця. Серед них – нова гра від творців Genshin Impact, нуарний детектив про Нью-Йорк 2329 року і незвичайна екшен-стратегія від Capcom.

Якщо не знайшли нічого цікавого, рекомендуємо звернути увагу на список із 21 недооцінених ігор, в які варто все ж таки пограти. Комусь для успіху завадила нестача реклами, комусь релізне вікно, а хтось розкрився повною мірою тільки через роки після виходу.

