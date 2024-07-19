Видання GamesIndustry.biz опублікувало звіт про найбільш продавані ігри та консолі першої половини 2024 року в Європі. Загалом за цей період було реалізовано 80 млн копій ігор, що на 1,6% нижче торішнього результату.
Лідером європейського ринку стала EA Sports 24 – гравці побігли активно скуповувати футбольний симулятор напередодні Чемпіонату Європи, який завершився перемогою збірної Іспанії.
Також у топ потрапили Helldivers 2, GTA 5, Hogwarts Legacy. Red Dead Redemption 2 і Call of Duty: Modern Warfare 3. Сьоме місце в чарті посіла Fallout 4 – очікувано, її продажі збільшилися завдяки серіалу від Amazon.
Примітно. що із новинок серед лідерів за продажами першого півріччя 2024 року опинилося лише два проєкти – Helldivers 2 і The Last of Us Part 2: Remastered, тоді як решту ігор було випущено до 2024 року.
Найпродаваніші ігри першої половини 2024 року в Європі
- EA Sports FC 24 (EA)
- Helldivers 2 (Sony)
- Grand Theft Auto 5 (Rockstar)
- Hogwarts Legacy (Warner Bros)
- Red Dead Redemption 2 (Rockstar)
- Call of Duty: Modern Warfare 3 (Activision Blizzard)
- Fallout 4 (Bethesda)
- It Takes Two (EA)
- Tom Clancy's Rainbow Six: Siege (Ubisoft)
- The Last of Us Part 2: Remastered (Sony)
Аналітики зазначили, що продажі ігор у Європі за першу половину 2024 року злегка "просіли" без великих релізів. Зазначається, що в першому півріччі 2023-го вийшло кілька великих тайтлів, включно з Diablo 4, Hogwarts Legacy і The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom, у першій половині 2024 року порівнянних релізів не було.
Частково компенсувати відсутність ААА-релізів від великих компаній вдалося за рахунок проєктів незалежних студій, які несподівано "вистрілили". Зокрема, добре себе показали Palworld і Helldivers 2.
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