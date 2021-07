Джеффрі Пірс, який подарував свій голос Томмі у грі, отримає в серіалі нову роль.

Актор Джеффрі Пірс, який озвучив в The Last of Us Томмі, брата головного героя, з'явиться в екранізації гри, але в іншій ролі.

Оскільки Томмі в серіалі грає Гебріел Луна ("Термінатор: Фатум", "Агенти: Щ.И. Т."), то Джефрі Пірсу дістанеться роль Перрі – одного з повстанців. Він з'явиться у серіалі лише в декількох епізодах, передає Deadline.

Зйомки серіалу почалися 5 липня і триватимуть 11 місяців. Головні ролі в екранізації виконають зірки іншого серіалу від HBO. Педро Паскаль, відомий за образом Оберіна Мартелла з "Гри престолів" втілить на екрані Джоела. А Белла Рамзі, яка зіграла у "Грі престолів" Ліанну Мормонт постане в образі Еллі.

Керують виробництвом шоу Крейг Мейзін, який створив серіал" Чорнобиль" від HBO, а також автор оригінальної гри – голова студії Naughty Dog Ніл Дракманн. Режисерські крісла займуть щонайменше п'ять постановників, серед яких Кантемір Балагов, Алі Аббасі та Ясміла Жбаніч.

Серіал The Last of Us - сюжет

В першому сезоні серіалу буде 10 епізодів. Шоу розповість про недалеке майбутнє, де світом пронеслася пандемія мутованого гриба-паразита кордицепс, що перетворює людей на зомбі.

У центрі сюжету досвідчений цинічний контрабандист Джоел, який втратив на початку епідемії дочку. Йому належить перевезти через всю країну зухвалу дівчинку Еллі, у якої імунітет до паразита.

