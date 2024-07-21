Кожна з портативок хороша по-своєму, є навіть варіант для любителів ретро-ігор.

Успіх Nintendo Switch викликав значний інтерес до ігрових портативних консолей, але тільки після того, як Valve презентувала Steam Deck у 2021 році, ринок такого роду пристроїв дійсно роздувся з погляду доступних вам опцій.

Steam Deck досі залишається найкращим варіантом для ігор "на ходу" (якщо ви не шанувальник Nintendo), особливо після поліпшень, внесених у модель OLED. Однак, якщо ви віддаєте перевагу Windows-альтернативі, або у вас обмежений бюджет, експерти XDA-Developers відібрали одразу 7 крутих варіантів, на які варто звернути увагу.

Asus ROG Ally X – мабуть, найкраща альтернатива. Ця "портативка" має високу потужність і усуває низку проблем оригінальної ROG Ally. Під капотом у неї новий процесор Ryzen Z1 Extreme, приголомшлива частота оновлення 120 Гц і екран з яскравістю 500 ні. Мінус, по суті, один – висока ціна.

– мабуть, найкраща альтернатива. Ця "портативка" має високу потужність і усуває низку проблем оригінальної ROG Ally. Під капотом у неї новий процесор Ryzen Z1 Extreme, приголомшлива частота оновлення 120 Гц і екран з яскравістю 500 ні. Мінус, по суті, один – висока ціна. На другому місці – Lenovo Legion Go . У консолі таке ж "залізо", як у ROG Ally X, але величезний 8.8-дюймовий екран із частотою оновлення 144 Гц і більш доступний цінник. Він також має знімні контролери з ефектами RGB і знімний трекпад.

. У консолі таке ж "залізо", як у ROG Ally X, але величезний 8.8-дюймовий екран із частотою оновлення 144 Гц і більш доступний цінник. Він також має знімні контролери з ефектами RGB і знімний трекпад. Logitech G Cloud – найкращий варіант для хмарного геймінгу. Вона зручніша і помітно дешевша за Steam Deck, однак грати без інтернет-з'єднання не вийде.

найкращий варіант для хмарного геймінгу. Вона зручніша і помітно дешевша за Steam Deck, однак грати без інтернет-з'єднання не вийде. До найкращих портативних ігрових ПК фахівці віднесли GPD Win 4. Це потужна альтернатива Steam Deck поставляється з Windows 11 і здатна запускати ваші улюблені ігри ААА-класу та емулятори.

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Ayaneo Kun – преміум-альтернатива консолі Valve. З його суперзручним дизайном, чудовою продуктивністю і великим дисплеєм Quad HD – це найкращі враження від портативного ПК, які тільки можна отримати. Але ціна "кусається".

– преміум-альтернатива консолі Valve. З його суперзручним дизайном, чудовою продуктивністю і великим дисплеєм Quad HD – це найкращі враження від портативного ПК, які тільки можна отримати. Але ціна "кусається". Razer Kishi V2 – для любителів мобільного геймінгу. Просто встановіть свій iPhone або Android-смартфон у слот між двома контролерами і перетворіть його на ігрову установку. До того ж, девайс коштує відносно недорого (70 доларів).

– для любителів мобільного геймінгу. Просто встановіть свій iPhone або Android-смартфон у слот між двома контролерами і перетворіть його на ігрову установку. До того ж, девайс коштує відносно недорого (70 доларів). Analogue Pocket – справжня знахідка для любителів ретро-ігор. Ця компактна приставка відтворює всі класичні ігри Game Gear, Neo Geo Pocket, Game Boy Color, Game Boy Advance і Atari Lynx і навіть підтримує картриджі.

Нагадаємо, нещодавно Nintendo офіційно підтвердила факт розробки наступника Switch. Наступна консоль компанії буде анонсована до березня 2025 року, а вийде вона, найімовірніше, наступної осені.

З чуток, свою портативну консоль готує і Microsoft. Сьогодні на ринку спостерігається бум портативних ігрових ПК, і компанія не хоче відставати від трендів. Тим паче, Sony навряд чи випустить нову портативку, а Steam Deck 2 доведеться чекати щонайменше кілька років.

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