Ніл Дракманн вирішив розповісти, як спори кордицепса поширюються світом.

HBO випустив новий трейлер другого сезону The Last of Us, і головна новина - у серіалі нарешті з'являться спори. У першому сезоні їх повністю прибрали, замінивши концепцією грибних відростків, але тепер в одному з кадрів можна помітити, як Еллі світить ліхтарем на зараженого, і той випускає спори.

Шоураннери підтвердили це на панелі SXSW. Ніл Дракманн розповів, що в другому сезоні буде більше видів інфікованих, а спори стануть частиною їхнього поширення.

За його словами, рішення ввести їх саме зараз пов'язане з драматургією: "Нам потрібно було знайти правильний момент, коли їхня поява буде виправдана з погляду історії". Крейг Мейзін лаконічно додав: "Суперечки повертаються".

В іграх The Last of Us вони відігравали важливу роль: якщо персонаж потрапляв у зону з високою концентрацією спор, йому потрібно було вдягнути протигаз. Це додавало напруги і робило заражені локації по-справжньому небезпечними. Багато фанатів були розчаровані тим, що в першому сезоні цей елемент повністю прибрали. Тепер його повернення викликало хвилю захоплення.

Прем'єра другого сезону "Останні з нас" відбудеться 13 квітня.

Раніше актриса Еллі в серіалі Белла Рамзі поділилася своєю думкою про фінал першого сезону шоу. За її словами, вона б вчинила так само, як Джоел.

