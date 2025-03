Прем'єра призначена на 13 квітня.

HBO випустила другий, фінальний, трейлер другого сезону серіалу "Одні з нас". Шоу стартує 13 квітня, а всього в сезоні буде сім епізодів.

Події другого сезону розгорнуться через п'ять років після першої частини і торкнуться подій гри The Last of Us Part II.

У продовженні серіалу головні ролі знову виконали Белла Ремзі (Еллі) і Педро Паскаль (Джоел), а до них приєдналися Кейтлін Дівер (Еббі), Ізабела Мерсед (Діна) і Крістофер Юнг Кім (Джессі). Сценаристами і продюсерами залишилися сценарист "Чорнобиля" Крейг Мейзін і творець оригінальної гри The Last of Us Ніл Дракманн, які також працювали і над першим сезоном.

Нагадаємо, що другий сезон не стане останнім. Автори серіалу раніше заявляли про плани випустити загалом чотири сезони.

Раніше творець оригінальної гри Ніл Дракманн заявляв, що фанатам не варто сподіватися на продовження The Last of Us, друга частина стала заключною. Зараз розробник на повну працює над новим науково-фантастичним проєктом Intergalactic: The Heretic Prophet.

