Американські геймери стали значно менше купувати фізичні версії ігор, - аналітик

Витрати на диски зменшилися більш ніж у 2 рази з 2021 року.

За останні кілька років звички гравців у США суттєво змінилися. Тоді як колись фізичні копії ігор займали центральне місце, сьогодні їхня популярність стрімко падає.

Провідний аналітик Circana Мет Піскателла представив дані, що підтверджують це: витрати на дискові версії ігор з 2021 року скоротилися більш ніж удвічі.

Пікова популярність фізичних копій припала на 2008 рік. Однак за минулі роки їхня частка знизилася на 85%. Пандемія прискорила цей перехід, популяризувавши цифрові покупки, і тепер більшість гравців вважають за краще завантажувати ігри замість того, щоб купувати їх на дисках.

Відео дня

Цікаво, що загальний обсяг виручки індустрії в США за останні три роки залишається стабільним. Це означає, що гравці не перестали купувати ігри, вони просто вибирають цифрові версії.

Таку тенденцію підтримують і самі розробники. Наприклад, ігри на кшталт Alan Wake 2 і Hellblade 2 або зовсім не випускаються на фізичних носіях, або їхній реліз на дисках відкладається.

Проте Піскателла зазначає, що реліз Nintendo Switch 2 може тимчасово уповільнити перехід на цифру, оскільки консоль все ще активно використовує картриджі. Однак повністю змінити напрямок розвитку індустрії в бік повернення фізичних копій навряд чи вдасться. Відмова від дисків стала частиною нової реальності для ігрової індустрії.

Раніше ми розповідали, що 80% розробників, опитаних на щорічній конференції GDC, роблять ігри для комп'ютерів. ПК-геймінг знову на коні.

Вас також можуть зацікавити новини: