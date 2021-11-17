Даними поділилася фірма Ampere Analysis.

Аналітики поділилися інформацією про продажі PlayStation 5 і Xbox Series за перший рік з моменту запуску. Виявилося, що консоль Sony користується набагато більшою популярністю, ніж приставки Microsoft. PS5 майже в два рази випередила конкурента.

Дані надійшли від фірми Ampere Analysis. У них значиться, що тираж PlayStation 5 склав 12,8 мільйона пристроїв, а Xbox Series — 6,7 мільйона консолей. Особливо помітна різниця в продажах за другий квартал поточного фінансового року, тобто з липня по жовтень. За вказаний період Sony реалізувала 3,24 мільйона PS5, а Microsoft — 1,36 мільйона Xbox Series. Важливо також відзначити, що в підрахунках враховувалися лише ті приставки, які дійшли до кінцевого споживача, а не застрягли у перекупників або на складах.

Інші цікаві деталі від аналітиків

На думку Ampere Analysis, Sony краще підготувалася до дефіциту напівпровідників і проблем з поставками. Це одна з причин, чому PlayStation 5 домінує над Xbox Series.

Лідером консольного ринку в другому кварталі поточного фінансового року стала Nintendo Switch. Її тираж досяг 3,91 мільйона одиниць. Інтерес до приставки виріс завдяки запуску OLED-версії.

Xbox Series X і Series S мають приблизно рівні показники продаж. В окремих країнах молодша консоль Microsoft навіть переганяє старшу, так як частіше поставлялася в магазини.

Автор: Назар Степорук