Мультфільм присвятять становленню Кенші і його протистоянню з Кано.

Warner Bros. Animation представила новий анімаційний фільм за мотивами знаменитої ігрової серії файтингів Mortal Kombat. Картина отримала назву Mortal Kombat Legends: Snow Blind і присвячена боротьбі Кенші проти Кано з його командою головорізів.

Дебютний трейлер показує, як головний лиходій захопив мирне село. У цей момент на екрані миготить безліч відомих персонажів: Кабал, Ферра і Торр, Еррон Блек та інші. Потім глядачам демонструють, як головний герой Кенші втрачає зір і починає виснажливі тренування, щоб убити Кано.

Подальші кадри ролика показують битви протагоніста з різними супротивниками. Серед них є і Шанг Цунг, якому, напевно, відведена важлива роль в історії. Кенші також бився з Тремором і, судячи з усього, Кірою. А союзником головного героя стане добре відомий всім фанатам ігрової серії Саб-Зіро.

Mortal Kombat Legends: Snow Blind: що ще відомо

Це третя стрічка з нової лінійки анімаційних фільмів Mortal Kombat Legends. Першою була Scorpion's Revenge, а другою — Battle of the Realms.

За сценарій Snow Blind відповідає Джеремі Адамс. Він же писав сюжети до попередніх частин серії. Це буде його останній мультфільм в лінійці.

Mortal Kombat Legends: Snow Blind вийде на DVD і в цифрових сервісах, проте дата релізу поки не повідомляється.

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