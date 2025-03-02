Першість у передплаті тримає Call of Duty: Black Ops 6.

Попри окрему критику за статичний світ і нудних NPC, Avowed загалом отримала схвальні відгуки: гру хвалили за цікаву бойову систему з магією та великий світ для дослідження.

Але найнесподіваніше - її комерційний успіх: за перший місяць у RPG від Obsidian зіграли 5,9 мільйона людей, що навіть більше, ніж у Indiana Jones and the Great Circle з 4 мільйонами гравців, що зробило Avowed другою найпопулярнішою грою в Xbox Game Pass.

Звичайно, ці показники блякнуть на тлі Call of Duty: Black Ops 6, яка зібрала 26,2 мільйона гравців за той самий період, але порівнювати нішеву RPG і великий шутер - не зовсім коректно. Проте Obsidian задоволені результатами і заявляють, що гра знайшла своїх фанатів.

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Поки що офіційних планів на продовження Avowed немає, але геймдиректор проекту Керрі Пател натякала, що Obsidian може незабаром зайнятися сюжетними доповненнями.

Водночас Джош Сойєр знову заговорив про нову гру в серії Pillars of Eternity. Розробник хотів би зробити тактичну гру у всесвіті PoE, але боїться, що через нішевість жанру проєкт буде приречений на комерційну невдачу.

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