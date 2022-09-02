Користувачі зможуть залишити послання для рашистів на снарядах.

Українська студія Frogwares розкрила терміни релізу Sherlock Holmes The Awakened — ремейка гри 2007 року. Розробники також анонсували конкурс, переможці якого зможуть залишити послання для російських окупантів на артилерійських снарядах.

Про це компанія розповіла на своєму офіційному акаунті в Twitter.

"Враховуючи поточний стан виробництва і успіх кампанії, ми зможемо випустити Sherlock Holmes The Awakened вже в лютому 2023 року. Це наша мета", — сказано в офіційному повідомленні Frogwares.

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Студія також опублікувала кілька нових скриншотів. На них демонструються Шерлок Холмс і його напарник Джон Ватсон в похмурих локаціях. На одному зі знімків головний герой тримає пістолет — ймовірно, в ремейку буде можливість застосовувати зброю.

А що стосується конкурсу, то Frogwares влаштувала його разом зі своїми друзями з 24-го окремого штурмового батальйону "Айдар". Учасникам акції потрібно поставити лайк і зробити репост повідомлення розробників у Twitter.

Команда випадково обере трьох переможців, які залишать послання на 152-мм снарядах для гаубиці. Ці "подаруночки "будуть відправлені" непрошеним гостям" — так українські захисники в ролику з оголошенням конкурсу назвали рашистів.

Акцію приурочили до закінчення кампанії зі збору коштів на створення Sherlock Holmes The Awakened на Kickstarter. Frogwares запросила у користувачів майже $70 тис., А отримала вже більше $236 тис.

Ремейк Sherlock Holmes The Awakened — основні подробиці

Сюжет в оригіналі присвячено першій справі Холмса — розслідуванню зникнення людини, яке поступово переростає в боротьбу з культом фанатиків Ктулху. У ремейку історію змінять: покажуть молодого сищика і його першу справа разом з Ватсоном. Судячи з усього, The Awakened стане продовженням Chapter One.

Користувачі будуть розслідувати низку злочинів, які пов'язані між собою. Кожній справі присвячена окрема напіввідкрита локація

Гравці повинні вивчати оточення, збирати докази, допитувати підозрюваних і свідків, вибираючи правильні питання, і відтворювати послідовність подій в уяві Холмса.

Гра обзаведеться додатковими квестами, а також новою механікою розслідування.

Sherlock Holmes The Awakened вийде в 2023 році на ПК, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X, Series S і Nintendo Switch, точна дата релізу поки не повідомляється.

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