Розробників звинуватили в тому, що при створенні гри вони не найняли для консультації представників корінних народів Америки.

Розробників українського стелс-екшену про індіанців This Land Is My Land розкритикували за культурну апропріацію і те, що при створенні гри вони не найняли до себе в студію корінних американців, які б консультували їх.

Скандал розгорівся через допис у Твіттері від американської геймерши Шони Бейкер, яка крім іншого закликала інших стримерів і гравців не підтримувати This Land Is My Land.

"Вони не змогли найняти хоча б одного корінного американця (індіанця) для роботи над грою. Замість цього вони вирішили привласнити нашу культуру, і кажуть, що це нормально, адже вони "досліджували нас", – Шона Бейкер.

На підтвердження своїх слів Бейкер опублікувала скріншот листування, де розробники зізнаються, що в їхній команді немає корінних американців. Дівчина звернулася до адміністрації Steam, заявивши, що українська студія Game-Labs займається культурною апропріацією і отримує від цього вигоду – за допомогою продажу гри. У Steam на цей момент не відреагували, а ось самі розробники заблокували Шону Бейкер та інших користувачів, які підтримали її.

Втім, деякі критики зайняли радикальну позицію. Наприклад, один з них закликав українську студію знищити гру та виплатити компенсацію корінним народам Америки.

"Вам потрібно знищити цю гру, вибачитися, виплатити компенсацію корінним народам і зайнятися самоосвітою. Інакше ви зруйнуєте будь-яку надію на подальшу кар'єру", – написав Roux B Rodd.

Варто також зазначити, що не всі користувачі підтримали Шону Бейкер.

"Не думайте, що ви говорите від імені всіх корінних американців. Не всіх нас легко образити", – підкреслив Bullboski.

Також завдяки скандалу багато геймерів вперше почули про This Land Is My Land, і навпаки, зацікавилися грою.

Зараз у This Land Is My Land 77% позитивних відгуків в Steam. Сама гра все ще знаходиться в статусі "раннього доступу", а розробники ніяк не прокоментували ситуацію, що склалася.

Автор: Сергій Коршунов