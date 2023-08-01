Cyberpunk 2077 не єдина відома гра, яка порадує українських геймерів текстовим дубляжем.

Чудові новини для українських геймерів – офіційно підтверджена українська локалізація для рольової гри Baldur's Gate 3 від Larian Studios, яка виходить на ПК вже цього четверга.

Раніше розробники згадували про те, що гра матиме українську локалізацію, проте тепер спеціальна галочка про наявність української мови з'явилася на сторінці гри в Steam.

Baldur's Gate 3 буде по-справжньому величезною – сценарій гри містить близько 2 000 000 слів та понад 170 годин кінематографічних сцен. Це автоматично робить її найбільшою грою в світі, яка коли-небудь отримувала український текстовий дубляж.

Для порівняння, в сценарії іншої великої RPG, яка теж отримає офіційну українську локалізацію – Cyberpunk 2077 – міститься приблизно 1 000 000 слів.

Зауважимо, що з початку війни розробники ігор стали активніше перекладати свої проєкти на українську мову. Окрім доповнення до Cyberpunk 2077, українська локалізація підтверджена для Alan Wake 2, Hades II і Frostpunk 2.

Baldur's Gate 3 – основні подробиці

Це нова масштабна рольова гра від Larian Studios, творців дилогії Divinity: Original Sin.

Події гри розгортаються у всесвіті забутих королівств. Головному герою належить вирішити долю світу, а заодно пройти через низку інтриг, романів і зрад.

Геймплей Baldur's Gate 3 включає створення і прокачування персонажа, формування команди, битви, виконання завдань та інше. Гра славиться своєю варіативністю: за словами розробників, гравцям буде доступно 17 тисяч варіацій кінцівки основної кампанії.

Baldur's Gate 3 поки доступна тільки на ПК в форматі раннього доступу. Повноцінний реліз відбудеться 3 серпня. А на початку вересня 2023 гра добереться до PS5.

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