У трейлері повно натяків і відсилань на майбутню гру.

На The Game Awards 2024 CD Projekt RED представила повноцінний анонс "Відьмака 4", а тепер і поділилася несподіваними деталями в розборі шестихвилинного трейлера в інтерв'ю виданню IGN.

Головною героїнею стане Цирі, прийомна дочка Геральта, яка не тільки пройшла Випробування Травами, а й усе ще володіє силами Старшої крові. У трейлері показали її вже сформовану роль мисливиці на монстрів: котячі очі та застосування отруйних відьмачих еліксирів вказують на повний цикл мутацій. Цирі зуміла освоїти магію, що виходить за рамки звичайних знаків. З поведінки дівчини в трейлері видно різницю між нею і Геральтом: вона схильна обирати сторону в конфлікті, а не зберігати нейтралітет.

Події розгортатимуться далеко на півночі, у нових регіонах Північних королівств, найімовірніше в Ковірі, як найпівнічнішій відомій державі Континенту. Розробники обіцяють широку географію і раніше незвідані землі. Трейлер наповнений символікою: від таємничої квітки на воді, яку використовували в середньовічній слов'янській культурі для захисту від зла, до паралелей із початковою заставкою першого "Відьмака", де Геральт боровся зі стригою за допомогою срібного ланцюга.

Особливу увагу привернув монстр на ім'я Баук, істота, натхненна сербською міфологією. Він здатний відчути страх, паралізувати жертву внутрішніми травмами і використовувати чужі слабкості проти неї. Цирі зуміла з ним впоратися за допомогою еліксиру, який заглушив голос чудовиська в її голові.

Усі представлені матеріали - це не просто красивий ролик: CDPR використовує модифіковану версію Unreal Engine 5, а в трейлері задіяні реальні ассети гри. Саундтрек написав Петро Адамчик, який раніше працював над Cyberpunk 2077, доповненням Phantom Liberty і Thronebreaker: The Witcher Tales. Назва композиції No Gods Only Monsters відображає суть того, що відбувається: світ "Відьмака" не визнає героїв і богів, а чіпляється за забобони і страх. Цирі ж намагається діяти, здавалося б, на благо, але стикається з жорстокою реальністю, в якій правильний вибір не гарантує щасливий фінал.

Розробники запевняють, що гра залишиться вірною традиції нелінійних рішень без чітких чорно-білих результатів, а Цирі, як мутант і дитя Старшої крові, стане ключовою фігурою в новому розділі саги.

Раніше ми розповідали, що Ніл Дракманн представив свою нову гру на The Game Awards 2024.

