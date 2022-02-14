Критики позитивно відгукнулися про гру, але відзначили, що революції чекати не варто.

Ми вже готуємо огляд Horizon Forbidden West, а поки читачі можуть ознайомитися з оцінками гри від західних видань. В цілому проект Guerrilla Games сподобався критикам. Журналісти називають його відмінним сиквелом, який поліпшив кожен аспект попередньої частини. Але в оглядах миготять думки, що Horizon Forbidden West не намагається запропонувати якісь нові рішення. Гра повністю слідує канонам, які були закладені в Zero Dawn.

На Metacritic (PS5-версія) проект отримав 89 балів після 92 рецензій. На сторінці для PS4 поки є тільки один огляд з максимальною оцінкою. Витяги з думок окремих видань присутні нижче.

Daily Star (5 з 5): "Можливо, ви вже бачили різні частини Horizon Forbidden West в інших іграх, але розробники взяли все найкраще і створили власний унікальний хіт з ідеальним сюжетом і зразковим геймплеєм".

IGN (9,3 з 10): "Тріумфальне поєднання захоплюючого бою, першокласного дизайну істот і персонажів, а також захоплюючого відкритого світу — Horizon Forbidden West є абсолютним вибухом і фантастичною демонстрацією можливостей PS5".

Gamer.no (6 з 10): "Horizon Forbidden West не дотягує до свого попередника практично у всіх відносинах. Незважаючи на те, що світ і безліч нових машин вражають уяву, в грі присутня плутанина у виборі дизайну і варіативність заради варіативності, через що нову пригоду Елой легко забути".

Більше про Horizon Forbidden West

Це продовження пригодницького екшена у відкритому світі Horizon Zero Dawn.

Сюжет розгортається в далекому майбутньому, де людство повернулося до первісного строю, а господарями планети стали роботизовані тварини.

Головною героїнею Forbidden West залишиться мисливиця з племені Нора — Елой. Вона відправиться на західне узбережжя колишніх США і зіткнеться там з новими роботами і загрозами. У другій частині також з'явиться можливість досліджувати підводний простір і літати на глайдері.

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