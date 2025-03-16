Над грою працюють 75 осіб із Remedy і ще 200 аутсорс-розробників.

Remedy офіційно запустила Control 2 у фазу активної розробки. Гра вже пройшла етап концептуального прототипу, а реліз очікується протягом 15-26 місяців.

Перша частина Control вийшла шість років тому і завоювала визнання за свою незвичайну атмосферу і чарівний світ. Тепер Remedy має намір зробити сиквел ще масштабнішим. Над грою працює 75 розробників із Remedy і ще близько 200 на аутсорсі.

Крім Control 2 студія веде роботу над ще кількома амбітними проєктами. Серед них FBC: Firebreak, кооперативний екшен, дія якого розгорнеться у всесвіті Control, а також ремейки перших двох частин Max Payne.

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Натяки на сюжет Control 2 з'являлися в DLC The Lake House для Alan Wake 2. Там розробники показали брата головної героїні Джессі Фейден у міських декораціях, що натякає на те, що події гри розвиватимуться за межами Найстарішого Дому.

Раніше Remedy поділилася, що Control 2 серйозно змінить жанр і стане повноцінною екшен-RPG, але розробники не уточнили, в чому саме буде виражатися "рпгшність" нової гри.

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