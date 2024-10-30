Крім основної гри, на платформі Apple також буде доступне DLC Phantom Liberty.

CD Projekt RED анонсувала версію Cyberpunk 2077 для комп'ютерів Mac. Новина була озвучена на презентації Apple.

На платформі Apple вийде видання Cyberpunk 2077: Ultimate Edition, який містить доповнення Phantom Liberty. Користувачі Mac зможуть випробувати всі принади Найт-Сіті, завдяки підтримці трасування шляху, технології генерації кадрів і просторового аудіо. Розробники обіцяють, що гра на Mac буде такою ж видовищною, як і на інших платформах, що стало можливим завдяки застосуванню передових графічних технологій.

Cyberpunk 2077 для Mac з'явиться на початку 2025 року, а купити його можна буде в Mac App Store і Steam. Важливо, що власники гри в Steam зможуть завантажити версію для Mac безкоштовно. Детальніші технічні особливості порту CD Project RED обіцяла розповісти пізніше.

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Нещодавно ми розповідали про художника з Ninja Theory, який працював над Hellblade 2 і серією Call of Duty, який представив свої ідеї на тему, який вигляд може мати Відьмак 4. Для цього Паскуале Скіонті зробив технодемо на рушії Unreal Engine 5, на думку художника нова гра від CD Project може виглядати приблизно так.

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