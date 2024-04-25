Користувачі відмітили, що Кіберпанк працює на потужних Android-пристроях плавніше, ніж на консолях PS4 та Xbox One на релізі 2020 року.

Cyberpunk 2077 залишається однією з найбільш технічно вимогливих ігор у світі. Ще пару років тому з її запуском на ПК на високих налаштуваннях справлялася не кожна відеокарта. Зате тепер у Кіберпанк можна пограти навіть на не найпотужнішому Android-смартфоні.

Як піддослідного було взято Lenovo Legion Y70. Цей смартфон 2022 року оснащується процессором Snapdragon 8+ Gen 1 з графікою Adreno 730. На борту 16 ГБ оперативки і накопичувач на 512 ГБ. Завдяки емулятору Mobox ентузіаст зміг запустити Cyberpunk 2077 у роздільній здатності 720p з високими налаштуваннями.

Як результат, процес геймінгу на смартфоні виявився відносно комфортним. Так, продуктивність не найвища, тайтл не працює навіть і при 30 FPS, є гальма і повно візуальних багів. Однак сам факт роботи такого вимогливого проєкту на телефоні 2022 року вже вражає. Ба більше, якщо прибрати візуальні баги, вийде якість картинки приблизно як на PS4 і Xbox One.

При цьому ентузіаст уточнив, що гра працює ще краще, якщо вимкнути запис екрана.

Це не єдиний подібний експеримент, де вимогливі ігри з ПК пробують запускати на смартфонах. Раніше Red Dead Redemption 2 запустили на Red Magic 9 Pro з 8-ядерним процесором і 12 ГБ оперативки – і ось там усе працює погано.

А геймери назвали Nintendo Switch 2 найочікуванішою консоллю у світі. Усі чутки вказують на те, що нова консоль запропонує істотний стрибок у продуктивності щодо першого покоління. Втім, у 2024 році вона навряд чи вийде.

До кінця року цього року варто чекати виходу "цифрової" версії Xbox Series X без дисковода і PlayStation 5 Pro, яка, якщо вірити джерелам, запропонує більш значний апгрейд, ніж перехід з PS4 на PS4 Pro.

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