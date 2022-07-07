Це відгалуження від ККІ Gwent ("Гвинт").

Наприкінці січня CD Projekt RED анонсувала нову гру під кодовою назвою Project Golden Nekker. Це самостійне відгалуження від ККІ Gwent ("Гвинт") з власним сюжетом. Студія тоді не ділилася безліччю подробиць, а сьогодні, 7 липня, проект раптово надійшов у продаж. Він називається Gwent: Rogue Mage і відправить користувачів в епоху створення першого відьмака.

Події проекту розгортаються за сотні років до появи Геральта з Рівії. Головний герой гри — маг Альзур, якого супроводжує супутниця Лілі. Вони прагнуть створити живу зброю для винищення нечисті, що наповнила світ після Сполучення Сфер. Людство потребує захисту, і чарівник має намір його забезпечити в особі відьмаків.

У геймплеї Gwent: Rogue Mage поєднуються елементи ККІ, "рогалика" і стратегії. Користувачі в ролі Альзура будуть подорожувати випадково згенерованою картою, поповнювати і прокачувати колоду карт, брати участь в боях з безліччю монстрів і приймати моральні рішення.

Судячи з матеріалу IGN про гру, CD Projekt RED спочатку хотіла створити набір сюжетних розширень для "Гвинта", але потім їх об'єднали в окремий проект. При цьому події Rogue Mage не входять в канон всесвіту The Witcher.

Мінімальні системні вимоги

ОС: Windows 8, 10;

процесор: Intel Celeron G1820 або AMD A4-7300;

оперативна пам'ять: 4 Гбайт;

відеокарта: NVIDIA GeForce GT 730 або AMD Radeon R7 240.

Рекомендовані системні вимоги

ОС: Windows 8, 10;

процесор: Intel Core i3 6100 або AMD FX-6300;

оперативна пам'ять: 4 Гбайт;

відеокарта: NVIDIA GeForce GTX 660 або AMD Radeon R7 265.

Gwent: Rogue Mage доступна на ПК (Steam, GOG) і мобільних пристроях, вартість становить 225 гривень за стандартне видання і 450 гривень за Deluxe.

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