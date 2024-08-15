Безкоштовна пропозиція традиційно триватиме протягом тижня.

Іноді в магазині Epic Games Store роздають справді варті того ігри, і цього тижня стався якраз такий випадок. Наразі всі охочі можуть завітати до сервісу та додати до своєї бібліотеки 2D-соулслайк-метроідванію Death's Gambit: Afterlife.

Безкоштовно додати Death's Gambit: Afterlife у свою бібліотеку можна до вечора 22 серпня. Через тиждень магазин запустить роздачу двох ігор: хоррора The Callisto Protocol від творця Dead Space і перевидання шутера Gigantic.

Докладніше про Death's Gambit: Afterlife

Оригінальний Death's Gambit вийшов 2018 року й отримав переважно позитивні відгуки від критиків і геймерів: у ньому цікавий сюжет і складні бої, а завдяки елементам метроідванії на гравців чекає безліч секретів і несподіваних відкриттів.

У 2021 гра отримала розширене видання Afterlife, у якому додали багато чого нового і виправили серйозні недоліки оригіналу. Багато хто зазначає, що гра із середньої та радше "прохідної" перетворилася на один із найкращих проєктів у своєму жанрі. У Steam у гри 81% позитивних відгуків.

"Ключ до безсмертя лежить у серці Сірадона. Як права рука Смерті, киньте виклик безсмертним вартовим царства і переможете у вічній боротьбі за очищення їхніх душ", – з опису гри.

У серпні ігрова індустрія потроху виходить зі своєї "літньої відпустки" і починає радувати гучними релізами. УНІАН розповідав, у що пограти в серпні 2024 року.

А вже у вересні на ПК завітає God of War: Ragnarok, яку називають однією з найкращих ігор в історії PlayStation. Щоб підготувати геймерів до релізу, у Sony назвали п'ять конфігурацій комп'ютерів, на яких вдасться зіграти в гру за різних налаштувань графіки.

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