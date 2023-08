Обидва тайтла можна додати в бібліотеку до вечора 17 серпня.

Четвер на календарі, а значить в магазині Epic Games Store стартувала чергова безкоштовна роздача – цього разу гравцям знову віддають одразу дві гри.

Перший проєкт з роздачі – Europa Universalis IV. Це одна кращих глобальних стратегій десятиліття, яка "зайде" не тільки давнім фанатів серії, але й тим геймерам, які, наприклад, награлися в Total War, або "Цивілізацію" і знаходяться в пошуку нових відчуттів.

З моменту виходу гри пройшло вже майже 10 років, і схоже, що Paradox не поспішає випускати п'яту частину. Останньою грою від цих розробників стала торішня Victoria 3, а пізніше цієї осені вийде довгоочікувана Cities: Skylines II.

Також в магазині роздають Orwell: Keeping an Eye on You, в якій потрібно копатися в особистих даних різних людей, щоб знайти винних у злочині. Середня оцінка гри на агрегаторі OpenCritic становить 82 балів зі 100 можливих.

Обидва тайтла можна додати в бібліотеку до вечора 17 серпня. Через тиждень в магазині роздаватимуть Black Book від російської студії Morteshka – її ми, природно, не беремо.

Нагадаємо, що в цьому місяці можливий анонс нової частини Metro від української студії 4А Games. Розробник офіційно заявлений як учасник серпневої ігрової виставки Gamescom 2023.

Вас також можуть зацікавити новини: