Після виходу на ринок PlayStation 5 і Xbox Series багато видавців почали підвищувати вартість базових видань своїх великих ігор з 60 до 70 доларів в США і з 70 до 80 євро в Європі. Першою цим шляхом пішла Sony, а потім до неї приєдналися Take-Two Interactive, Ubisoft та інші. А тепер про подорожчання задумалася SEGA.

Про це стало відомо з сесії відповідей керівництва видавництва на питання інвесторів після публікації річного фінансового звіту. Генерального директора компанії Харукі Сатомі та фінансового директора Коїчі Фукадзаву запитали, чи планує компанія випускати дорожчі ігри. Голови визнали, що в сегменті високобюджетних (ААА) ігор ціни постійно підвищуються. Зараз майже не залишилося великих компаній, які випускали б проєкти за 60 доларів/70 євро.

SEGA не поділяє ідею підняття вартості на всі свої майбутні релізи. Однак компанія перегляне ціни окремих релізів з урахуванням стану ААА-ринку. Тобто вони будуть продаватися вже по 70 доларів/80 євро. Про які саме проєкти йдеться, поки невідомо.

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Найближчі ігри SEGA

У найближчому майбутньому японське видавництво випустить Sonic Origins Plus, Samba de Amigo: Party Central і Etrian Odyssey Origins Collection.

Перші два проєкти продаються за 40 доларів, а ось за останній коштує в два рази більше. Однак така різниця пояснюється тим, що Etrian Odyssey Origins Collection — це збірник, який включає відразу три гри.

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