У ніч з 25 на 26 квітня відбулася 93-а церемонія вручення кінопремії "Оскар". На ній вперше в історії отримала нагороду стрічка з відеоігри. Фільм "Колетт" з VR-шутера Medal of Honor: Above and Beyond було визнано найкращою короткометражною документальною картиною.

Про сюжет фільму "Колетт"

Сюжет короткометражної документальної стрічки розповідає про 90-річну Колетт Марін-Катерин, яка була учасницею французького руху Опору за часів Другої світової війни. Її брат загинув у концтаборі нацистів, і тому Колетт все своє життя не бажала приїжджати до Німеччини. Документальний фільм розповідає про те, як жінка вперше за 74 роки врешті наважується відвідати місце загибелі свого брата.

Картина доступна для перегляду в YouTube.

Документальний фільм "Колетт"

Про гру Medal of Honor: Above and Beyond

Medal of Honor: Above and Beyond – це шутер для шоломів віртуальної реальності, створений студією Respawn Entertainment у 2020 році. Дії гри розгортаються в Європі у період Другої світової. Головним героєм виступає агент Управління стратегічних служб США та боєць французького руху Опору.

Нагадаємо, що на минулій церемонії "Оскар" головну нагороду – статуетку за найкращий фільм отримала драма "Земля кочівників" з Френсіс Макдорманд та Девідом Стретейрном.

Автор: Сергій Коршунов