У світовому прокаті стрічка зібрала 18 мільйонів доларів за бюджету на зйомку в 15 мільйонів.

Екранізація хоррора Until Dawn стартувала в американському прокаті з результатом у 8 мільйонів доларів, це нижня межа прогнозів. З урахуванням міжнародного прокату сумарні збори на старті перевищили 18 мільйонів доларів.

Показник не можна назвати видатним, проте в контексті бюджету стрічки, всього 15 мільйонів доларів, проєкт виглядає цілком життєздатним. При утриманні інтересу в найближчі тижні фільм зможе вийти в нуль і почати приносити прибуток.

Незважаючи на однакову назву, сюжетно фільм не повторює оригінальну гру. Автори перенесли дію в той самий всесвіт, але обрали інший сюжетний поворот: герої опиняються в пастці часової петлі.

Тим часом колишня наративна директорка Sony Interactive Entertainment Кім Макускілл розкритикувала Playstation за те, що її ім'я так і не з'явилося в титрах Until Dawn, ні в грі, ні у фільмі.

Крім того, нещодавно творець The Last of Us Ніл Дракманн поміркував, чому серіал став настільки популярний. Виявляється, для насолоди ігровою екранізацією необов'язково грати в ігри.

