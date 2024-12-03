Раніше цього року From Software анонсувала розробку декількох нових ігор, які ознаменують "наступну главу" студії після Elden Ring. Подробиці наразі мало, але Хідетака Міядзакі в розмові з виданням Game Watch пролив трохи світла на те, чого нам слід очікувати.
Розробник підтвердив, що його команда зараз не працює над продовженням Elden Ring, але водночас не виключає розвитку франшизи в майбутньому.
Сьогодні From Software зайнята кількома проєктами в "найрізноманітніших жанрах". Деякі з них знаходиться під керівництвом Міядзакі, а за інші відповідають його колеги. Тому геймдизайнер вважає, що майбутні ігри покажуть студію з різних боків.
Додаткових деталей, чи буде це, скажімо, JRPG або гра в іншому жанрі, поки немає. У мережі вважають, що анонс наступної гри From Software може відбутися вже в грудні на церемонії TGA 2024.
Інформація про відсутність планів на Elden Ring 2 навряд чи стане сюрпризом. Раніше Міядзакі згадував, що Shadow of the Erdtree стане єдиним DLC для Elden Ring, і що у них зараз немає планів на цей всесвіт.
Також керівник натякав, що наступним етапом From Software може стати не одна велика гра, яка перевершить Elden Ring, а кілька невеликих проєктів.
А ще нещодавно стало відомо, що Sony веде переговори про придбання японського холдингу Kadokawa, який володіє From Software. Наразі Kadokawa обмірковує пропозицію.