Хідетака Міядзакі вважає, що майбутні ігри покажуть студію "з різних боків".

Раніше цього року From Software анонсувала розробку декількох нових ігор, які ознаменують "наступну главу" студії після Elden Ring. Подробиці наразі мало, але Хідетака Міядзакі в розмові з виданням Game Watch пролив трохи світла на те, чого нам слід очікувати.

Розробник підтвердив, що його команда зараз не працює над продовженням Elden Ring, але водночас не виключає розвитку франшизи в майбутньому.

Сьогодні From Software зайнята кількома проєктами в "найрізноманітніших жанрах". Деякі з них знаходиться під керівництвом Міядзакі, а за інші відповідають його колеги. Тому геймдизайнер вважає, що майбутні ігри покажуть студію з різних боків.

Відео дня

Додаткових деталей, чи буде це, скажімо, JRPG або гра в іншому жанрі, поки немає. У мережі вважають, що анонс наступної гри From Software може відбутися вже в грудні на церемонії TGA 2024.

Інформація про відсутність планів на Elden Ring 2 навряд чи стане сюрпризом. Раніше Міядзакі згадував, що Shadow of the Erdtree стане єдиним DLC для Elden Ring, і що у них зараз немає планів на цей всесвіт.

Також керівник натякав, що наступним етапом From Software може стати не одна велика гра, яка перевершить Elden Ring, а кілька невеликих проєктів.

А ще нещодавно стало відомо, що Sony веде переговори про придбання японського холдингу Kadokawa, який володіє From Software. Наразі Kadokawa обмірковує пропозицію.

Вас також можуть зацікавити новини: