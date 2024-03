Наразі гра вже доступна для передзамовлення у стандартній та Deluxe версіях.

Студія-розробник 11 bit studios нарешті оголосила дату виходу сиквела однієї з найкращих стратегій останніх років - Frostpunk 2, яка до того ж матиме українську локалізацію. Гра буде доступна на ПК з Windows, на консолі, а пізніше з’явиться в сервісі підписки Xbox Game Pass.

Під час проведення Xbox Partners Showcase, студія повідомила, що у Frostpunk 2 можна буде пограти з 25 липня. Наразі гра вже доступна для передзамовлення. Стандартне видання коштує 835 грн, а Deluxe версія - 1377 грн. При цьому остання надає бета-доступ до режиму пісочниці у квітні і ексклюзивний доступ до сюжетного режиму за 72 години до офіційного релізу. У "преміум-пакет" увійдуть також 3 DLC, які вийдуть вже після релізу, цифрова новела, артбук і саундтрек.

Як відомого, події другої частини розгортатимуться через 30 років після сніжної бурі, яка започаткувала події першої частини. У Frostpunk 2 основним джерелом енергії стане нафта. Гравці візьмуть на себе роль лідера міста і будуть керувати його жителями, стикаючись зі все більш суворим, крижаним кліматом.

У сиквелі також треба будувати великі міста, які поділені на райони. Самі мешканці через гнітючу атмосферу регулярно влаштовують сварки і гравцям доведеться розв'язувати проблеми міста, часто приймаючи непопулярні рішення. Доведеться зіткнутися також з різними опозиційними фракціями громадян.

