Тепер гравці можуть готуватися, що вже в цьому році отримають можливість оцінити ремейки Metal Gear Solid 3 і Silent Hill 2.

Sony випустила рекламний ролик з іграми, які будуть випущені на PS5 в 2024 році. Серед них було помічено і декілька несподіваних тайтлів, дати релізу яких ще не оголошувалися.

Йдеться про гаряче очікувані рімейки Silent Hill 2 і Metal Gear Solid 3. Судячи з відео, обидві ігри вийдуть до кінця цього року, але поки що без точної дати.

Нагадаємо, що ремейк MGS 3, який називається Metal Gear Solid Delta: Snake Eater анонсували в травні 2023. Відомо, що він стане точним відтворенням оригінального сюжету і геймдизайну. Структуру оригінальної гри обіцяють зберегти, тому не варто очікувати глобальної переробки. А графіку і інтерфейс підтягнуть до сучасних стандартів.

Гра повинна вийти на ПК, PS5 і Xbox Series. Konami каже, що хоче почати з рімейку "трійки", оскільки це історія походження Великого Боса. Якщо все піде добре, цілком ймовірно, що в майбутньому ми отримаємо ремейки Metal Gear Solid 1 і 2 на Unreal Engine 5.

Що стосується ремейка Silent Hill 2, то його анонсували ще восени 2022 року разом з трьома іншими проєктами в серії. Оновлення гри довірили студії Bloober Team, яка відома по Observer, Layers of Fear і The Medium. При цьому творці оригіналу – дизайнер монстрів Масахіро Іто і легендарний композитор Акіра Ямаока – теж беруть участь в розробці.

Рімейк Silent Hill 2 вийде на ПК і PS5 в якості консольного ексклюзиву. Відомо, що гра буде перекладена українською мовою.

Загалом, 2024-й починається з продовження культової серії файтингів, повернення Принца Персії і ремастера головного PlayStation-ексклюзива. УНІАН зібрав п'ятірку ігор січня, які варто додати до списку бажаного.

Своєю чергою, Steam ділився статистикою, яка збірка ПК була найпопулярнішою у 2023 році серед геймерів. Як з'ясувалося, число гравців з Windows 10 поступово знижується, а RTX 3060 все ще найпопулярніша відеокарта.

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