Студія Unfrozen зробила фанатам Героїв подарунок до Гелловіну.

Розробники Heroes of Might and Magic: Olden Era вирішили не лишатися осторонь Гелловіна та представили юнітів із фракції Некрополь.

В анонсі студія Unfrozen поділилася, що у Некрополя буде два типи героїв: некроманти і лицарі смерті, причому некромантів представлено сім, а лицарів смерті - чотири.

Що стосується юнітів, то крім звичних скелетів і личів, розробники показали нового розривача могил і броньованого гончака, якого в студії ласкаво називають "некрособакеном". Також представили вампірів, вони вже з'являлися в інших іграх серії, але тепер можна оцінити, який вигляд вони матимуть в Olden Era.

У кожного юніта є апгрейди, наприклад, звичайного скелета можна перетворити на скелета-лучника або скелета-воїна, а у просунутіших бійців з'являться унікальні здібності залежно від прокачування.

У Unfrozen підкреслюють, що гра все ще в розробці, представлені юніти і герої з часом можуть змінитися.

Реліз Heroes of Might and Magic: Olden Era заплановано на другу половину 2025 року. Гра буде доступна в ранньому доступі Steam.

Раніше розробники Olden Era вже показували невеликий фрагмент геймплея. У ньому можна було побачити самий початок партії: герой досліджує карту і захоплює лісопилку.

Вас також можуть зацікавити новини: