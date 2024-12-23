У Fallout 3 і 4 грало явно більше народу, ніж в 1 і 2, вважає Тім Кейн.

Геймдизайнер перших двох частин і творець усієї серії Fallout Тім Кейн поділився, що загалом його влаштовує сучасний вектор розвитку франшизи.

Розробник вважає, що його Fallout і Fallout від Bethesda пішов різними шляхами, але це не погано і не добре, просто так є: "Ми йшли в іншому напрямку. Я не кажу, що це погано. Люди відразу ж хочуть сказати: 'Ну, це ж погано, так?'. Ні, вони обидва такі, які є, і багатьом людям це подобається".

Незважаючи на те, що перші два Fallout були комерційно успішними і дуже серйозно вплинули на світову культуру і на весь жанр рольових ігор, частини серії від Bethesda все одно стали популярнішими і більшість гравців почали знайомство з постапокаліптичною RPG саме з них, вважає Тім Кейн:

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"Я маю на увазі, скільки людей грали в Fallout 3 і 4? Набагато більше, ніж у 1 і 2 разом узяті. Можна майже сказати, що це по суті зовсім інша гра. Вона дуже відрізняється, але з нальотом старої, і очевидно, що вона приваблює величезну кількість людей. Я остання людина, яка буде відмовляти інших від їхніх задоволень. Тож, якщо вам це подобається - грайте, насолоджуйтеся. Постіть відео з летсплеями і отримуйте задоволення"

Водночас дизайнер не розуміє людей, які відчайдушно хейтять нові ігри серії: "Коли люди викладають годинні відео про те, чому їм не подобається якась гра. І я думаю: 'Чому б вам просто не піти пограти в те, що вам подобається? Навіщо ви це робите? Безліч людей грають у неї, їм не обов'язково знати, чому вона вам не до душі."

Раніше Тім Кейн ділився думками про те, яким має бути ідеальний штучний інтелект в іграх.

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