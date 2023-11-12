Baldur's Gate перемогла в категорії "Гра року", а також стала найкращою в номінаціях на сюжет, спільноту, візуал, студію і актора другого плану.

Популярний ігровий ресурс GamesRadar+ провів традиційну церемонію нагородження Golden Joystick Awards. Переможці визначалися шляхом користувацького голосування, тобто взяти участь у ньому могли всі охочі. Абсолютний фаворит – Baldur’s Gate 3, яка взяла відразу сім нагород.

Геймери теж вирішили, що найкращий проєкт у 2023– це Baldur's Gate 3. Розробник Larian Studios довів усім, що жанр ізометричних RPG, який вважається не самим ходовим, в умілих руках розквітає й б'є рекорди популярності.

RPG від Larian Studios також перемогла в категоріях "Гра року на ПК", "Найкращий сюжет", "Найкраща ігрова спільнота", "Найкращий візуальний дизайн", "Студія року" і "Найкращий виконавець другого плану" (Ніл Ньюбон – Астаріон).

Відео дня

Переможці в інших номінаціях:

Гра року на PlayStation – Resident Evil 4;

Гра року на Xbox – Starfield;

Гра року на Nintendo – The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom;

Вибір критиків – Alan Wake 2;

Найкраще доповнення – Cyberpunk 2077: Phantom Liberty;

Найкраща інді-гра – Sea Of Stars;

Найкраща багатокористувацька гра – Mortal Kombat 1.

Найкраща гра VR – Horizon Call Of The Mountain;

Найкраща підтримка – No Man's Sky.

Найкраще ігрове залізо – PlayStation VR2;

Прорив року – Cocoon;

Найкращий звук – Final Fantasy XVI;

Найкраща гра для VR – Horizon Call Of The Mountain.

Найкращий актор або актриса – Бен Старр (Клайв Росфілд, Final Fantasy XVI).

Найочікуваніша гра – Final Fantasy VII: Rebirth;

У 2022 році найкращою грою року на Golden Joystick Awards стала Elden Ring. а за рік до цього – Resident Evil Village.

А вже 7 грудня пройде The Game Awards 2023. Окрім великих анонсів і показів, на TGA завжди підбивають підсумки року й нагороджують відеоігри в різних категоріях. Вона вважається найпрестижнішою ігровою премією.

Нагадаємо, на The Game Awards 2023 варто очікувати дебютний трейлер GTA 6. У Rockstar підтвердили, що його показ відбудеться "на початку грудня", але не називали жодних дат. Враховуючи, що це велика подія для ігрової індустрії, яка збирає багато глядачів, TGA вважається найімовірнішим місцем.

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