Популярний ігровий ресурс GamesRadar+ провів традиційну церемонію нагородження Golden Joystick Awards. Переможці визначалися шляхом користувацького голосування, тобто взяти участь у ньому могли всі охочі. Абсолютний фаворит – Baldur’s Gate 3, яка взяла відразу сім нагород.
Геймери теж вирішили, що найкращий проєкт у 2023– це Baldur's Gate 3. Розробник Larian Studios довів усім, що жанр ізометричних RPG, який вважається не самим ходовим, в умілих руках розквітає й б'є рекорди популярності.
RPG від Larian Studios також перемогла в категоріях "Гра року на ПК", "Найкращий сюжет", "Найкраща ігрова спільнота", "Найкращий візуальний дизайн", "Студія року" і "Найкращий виконавець другого плану" (Ніл Ньюбон – Астаріон).
Переможці в інших номінаціях:
- Гра року на PlayStation – Resident Evil 4;
- Гра року на Xbox – Starfield;
- Гра року на Nintendo – The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom;
- Вибір критиків – Alan Wake 2;
- Найкраще доповнення – Cyberpunk 2077: Phantom Liberty;
- Найкраща інді-гра – Sea Of Stars;
- Найкраща багатокористувацька гра – Mortal Kombat 1.
- Найкраща гра VR – Horizon Call Of The Mountain;
- Найкраща підтримка – No Man's Sky.
- Найкраще ігрове залізо – PlayStation VR2;
- Прорив року – Cocoon;
- Найкращий звук – Final Fantasy XVI;
- Найкраща гра для VR – Horizon Call Of The Mountain.
- Найкращий актор або актриса – Бен Старр (Клайв Росфілд, Final Fantasy XVI).
- Найочікуваніша гра – Final Fantasy VII: Rebirth;
У 2022 році найкращою грою року на Golden Joystick Awards стала Elden Ring. а за рік до цього – Resident Evil Village.
А вже 7 грудня пройде The Game Awards 2023. Окрім великих анонсів і показів, на TGA завжди підбивають підсумки року й нагороджують відеоігри в різних категоріях. Вона вважається найпрестижнішою ігровою премією.
Нагадаємо, на The Game Awards 2023 варто очікувати дебютний трейлер GTA 6. У Rockstar підтвердили, що його показ відбудеться "на початку грудня", але не називали жодних дат. Враховуючи, що це велика подія для ігрової індустрії, яка збирає багато глядачів, TGA вважається найімовірнішим місцем.